Hará tributo a Selena

Anuncia Ivonne Montero que cantará las canciones de la Reina del Tex-Mex en su regreso a la música, mientras continua de gira con una obra de teatro esperando que la demana que interpuso sobre un acosador de resultados

Ivonne Montero prepara su nueva producción discográfica, en la que rendirá tributo a Selena, por lo que le pondrá su estilo a los éxitos de la “reina del tex-mex”.

Se trata del tercer álbum de estudio de la también actriz, quien interpretará “Amor prohibido”, “Techno cumbia”, “La llamada”, “Baila esta cumbia” y ofrecerá un show con bailarinas y músicos en vivo para su promoción.

Se planea lanzar el primer sencillo “La carcacha” a principios de enero, toda vez que el disco, aún sin nombre, tiene previsto estrenarse en abril de 2017, se informó en un comunicado.

Fher Cousin y Viktor Virgen, quienes han trabajado con Ninel Conde, Lorena Herrera y Aleida Núñez, serán los diseñadores de su vestuario, en tanto que Luis Roberto Pérez será su coreógrafo.

De esta manera, Ivonne Montero regresará a la escena musical luego de enfocarse en la actuación, puesto que en la actualidad, participa en la puesta en escena “Blanca Cheves y los 7 briagos”, con la que recorrerá parte de la República Mexicana.

DEMANDARÁ

Ivonne Montero interpondrá una demanda contra dos trabajadores del Teatro Venustiano Carranza, donde se presenta la puesta en escena “BlancaCheves y sus 7 briagos”, la cual protagoniza.

Según la denuncia de Montero el hombre la grabó con un teléfono celular mientras estaba en el baño. La protagonista de la obra “Blanca Cheves y sus 7 briagos” revela que el probable agresor tenía almacenados en su celular varios videos pornográficos.

“Cuando le pedí que me mostrara su teléfono se puso muy nervioso y ni siquiera me preguntó la razón. Nunca me negó haberme grabado, estoy segura que era él. Yo le pedí a mi productor que me permita el teléfono del dueño de este teatro para decirle que le haga un retiro laboral a esta persona, porque es lo que le grité: ‘Yo vengo aquí a trabajar y no a cuidarme quién con mala intención está con la facultad de hacer lo que se le antoje. Ojalá y las autoridades investiguen a este chavo (Henry Izquierdo) porque lo que hizo es un delito”, expresó la enfurecida actriz.