Hasta el sábado serán los homenajes

Se confirma que el cuerpo de Juan Gabriel fue cremado; la familia pide privacidad y confirma una serie de reconocimientos en Ciudad Juárez, Chihuahua y se rumora que en Bellas Artes será hasta el próximo lunes; habla corista

Se dio a conocer que el cuerpo de Juan Gabriel fue cremado y sus cenizas habrían sido transportadas a Florida, en donde reside su familia, informó hoy una televisora.

Un informe de la cadena Univisión citó un reporte del mexicano Instituto Nacional de Bellas Artes al que le señaló Iván Aguilera -hijo de Juan Gabriel- de la cremación de los restos de su padre en California, donde falleció el domingo de un ataque cardiaco.

Hasta el momento la familia no ha confirmado oficialmente esta información. Sólo un comunicado de Iván al principio agradeció los pésames de todo el mundo y pidió espacio a los medios para el duelo. La televisora indicó que las cenizas fueron transportadas anoche al aeropuerto de Fort Lauderdale y que Laura Salas, la madre de los hijos de Juan Gabriel, regresó esta mañana de California a Miami.

HASTA EL SÁBADO

La familia del cantautor mexicano, Juan Gabriel, quien pidió respetar su privacidad y tiempo para llorar su pérdida, declaró que esperan realizar un servicio conmemorativo en Ciudad Juárez este fin de semana.

“La pérdida repentina e inesperada de nuestro padre ha sido muy difícil para nosotros. Estamos muy agradecidos por el extraordinario apoyo que hemos recibidos de los fans de todo el mundo y para las historias muy significativas que han compartido sobre su recuerdos de él”, se lee en el comunicado emitido hace unos minutos.

“Todavía estamos en el proceso de hacer los arreglos finales, pero esperamos tener un servicio conmemorativo en Juárez este fin de semana, que será seguida por una celebración pública de la vida de nuestro padre y de su carrera musical como Juan Gabriel en las próximas semanas”.

Alberto Aguilera Valadez, quien será recordado siempre como Juan Gabriel, autor de más de mil 800 temas, entre ellos “Amor eterno”, “Querida”, “Ya lo sé que tú te vas”, y quien vendió más de 100 millones de discos, falleció el pasado 28 de agosto en su casa de Santa Mónica a causa de un fulminante ataque al corazón.

De acuerdo con la familia del intérprete, se proporcionarán detalles adicionales de los homenajes a través de las redes sociales.

“Gracias de nuevo por ayudarnos en estos tiempos difíciles. Hemos compartido nuestro padre con el público todas nuestras vidas. Sólo pedimos que se nos dé este tiempo para llorar nuestra perdida tremenda, damos gracias por respetar la privacidad de nuestra familia durante este tiempo”.

NIEGA CORISTA VERLO MAL

El equipo de trabajo que se encontraba de gira con Juan Gabriel no vio un indicador que pudiera advertirles sobre el infarto que sufrió el cantante, señaló la corista Mayela Orozco.

La cantante, quien fungía como directora de coros de Juan Gabriel, narró a Notimex los últimos momentos que vivió con él durante la gira que realizaba por Estados Unidos.

“Yo conocí al señor Alberto en 2001 que fue cuando entré a trabajar con él y a lo largo de 15 años estuve en la sección de coros y recientemente, en el último año, dirigiendo los coros y además de trabajar con él tuve la gran fortuna de contar con su amistad todo este tiempo”, comentó Orozco.

La intérprete de música vernácula afirmó que ha intentado recordar si en algún momento hubo un indicador que les pusiera en alerta sobre la salud de Juanga, pero contrario a haber notado algo diferente, “El Divo de Juárez”, estaba visiblemente más contento.

Pero hubo un momento previo al show en el que ella tuvo la oportunidad de hablar con el intérprete de “Amor eterno”, sin saber que esas serían las últimas palabras que intercambiarían.

“Yo pude platicar con él en su camerino unos minutos antes de empezar el concierto de Los Ángeles y tuvo unas palabras muy lindas para mí que me llevo tatuadas en el corazón, entré a saludarlo y a recordarle que yo tenía una presentación en Guadalajara el día sábado, que era libre para nosotros, él me ha apoyado siempre en mi carrera y fui a recordarle. “Me dijo: ‘claro que me acuerdo que vas a Guadalajara, que bueno que es un día que no tenemos trabajo para que puedas asistir’, le contesté que de haber tenido un show con él no hubiera tomado esa invitación, le pedí su bendición y patada de la suerte. Me puso su mano en la mejilla y me dijo: ‘te va a ir bien, te va a ir muy bien siempre’ me abrazó y esa fue la despedida”, contó.

EN BELLAS ARTES Y GARIBALDI

Aunque las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) no han confirmado si se llevará a cabo un homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel, a las afueras del Palacio de Bellas Artes, por lo menos medio millar de fanáticos ya le rinden tributo.

De acuerdo con el director de Difusión y Relaciones Públicas de la institución, Roberto Perea, algunos de los asistente pernoctaron desde el lunes allí, y otros acudieron a temprana hora de este martes para expresar su cariño, admiración y agradecimiento al ídolo fallecido el pasado 28 de agosto.

Con leyendas de cariño inscritas en pancartas, imágenes gigantes de Juan Gabriel en blanco y negro o a color, recortes de periódicos y portadas de discos LP en la mano, sus seguidores rodean un pequeño altar.

Sobre el suelo, los fans colocaron macetas con plantas, veladoras de colores y la imagen que Juan Gabriel luce en el disco “Recuerdos II” de 1984.

Con sombrillas que los protegen de los rayos del sol, y motivados por la música que emite una grabadora de pilas, corean “a todo pulmón” los temas que le dieron fama al “Divo de Juárez” nivel internacional.

Así, adultos mayores, contemporáneos de Juan Gabriel, algunos jóvenes, integrantes de la comunidad gay y un guitarrista, entonan “Amor eterno”, “Por qué me haces llorar”, Abrázame muy fuerte”, “Querida”, “Ya lo sé que tú te vas” y “Se me olvidó otra vez”, entre otros éxitos.

A algunos les es imposible contener el llanto ante la muerte de su ídolo, otros rezan por su descanso eterno, unos más bailan “El noa noa” y otros lanzan porras en su honor, asegurando que Juanga no ha muerto, que vivirá para siempre

En la Plaza Garibaldi, al pie de su estatua se ofició una misa por el descanso eterno del intérprete de Querida en la que los fans estuvieron ahí para rezar por su alma. . (Notimex)