Hasta que se les hace

Foo Fighters y Green Day son las cartas fuertes de la edición 2017 del CoronaCapital de este año a celebarse el 18 y 19 de noviembre en la Curva del Autódromo de los Hermanos Rodriguez

Hasta que gastaron en algo bueno.

El Festival Corona Capital 2017 tendrá dos cartas de lujo que vendrán despues de algún tiempo de no tener su presencia en el territorio azteca.

Foo Fighters, Green Day, son las bandas que encabezaran el cartel del evento de bandas anglosajones que en los últimos años fue más alternativo y electróinico, ahora regresa a las bases de traer bandas de alto calibre.

Estas dos bandas ejemplares se unen a The xx, Phoenix, ALT/J Y PJ Harvey y más de 45 actos internacionales se presentarán durante dos días en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar una vez más a lo mejor de la música mundial.

La Ciudad de México volverá a ser el punto central de reunión para las propuestas más novedosas de la escena internacional como Khelani, bandas legendarias como Elbow, actos únicos como Banks & Steelz y gigantes de la talla de Foo Fighters.

Los boletos para el Festival Corona Capital 2017 estarán disponibles en una preventa exclusiva los días 15 y 16 de mayo y en Venta General a partir del 17 de mayo a través del Sistema Ticketmaster.

Corona Capital Festival es un festival anual de rock y música alternativa organizado por la Corporación Interamericana de Entretenimiento en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

El evento tendría sus inicios como una mezcla de talento nacional e internacional con actos de América Latina y Europa dentro de un solo formato de festival masivo, aunque a partir de su tercera edición el festival tomaría la decisión de dejar fuera a la música de origen iberoamericano para enfocarse exclusivamente en actos del corte anglosajón.

Desde su primera edición en el 2010, el festival ha logrado posicionarse como uno de los más importantes de México y América Latina, gracias a su enfoque de ser el primero en traer a varias bandas de Norteamérica y Europa que jamás habían pisado suelo mexicano, además de presentar lo más destacado de la oferta alternativa internacional.

Green Day es una banda estadounidense de pop punk1 y punk rock integrada inicialmente por tres miembros: Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros),

El grupo originario de Berkeley,10 11 California, se gestó prematuramente en 1986 bajo el nombre de Sweet Children, con el baterista John Kiffmeyer (mejor conocido como Al Sobrante). En 1989 se cambiaron al nombre actual y poco después del lanzamiento de su primer álbum de estudio (39/Smooth), Tré Cool reemplazó a Al Sobrante.1

Fue uno de los grupos que nacieron en el club 924 Gilman Street, sitio que frecuentaban bandas de punk rock locales. Sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Lookout!,12 gracias a las exitosas ventas de sus primeros trabajos discográficos, se obtuvo una importante cantidad de admiradores. Algunos años después, en 1994 el conjunto firmó con Reprise Records, con este sello lanzaron el aclamado Dookie. Con este nuevo álbum el conjunto llevó el sonido de finales de la década de 1970 a la nueva generación, además, el álbum se convirtió en un éxito internacional y lleva vendidas más de treinta millones de copias en todo el mundo.

Green Day junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización de los intereses principales en el punk rock en los Estados Unidos, como de la cultura misma,16 17 las masivas ventas produjeron la apertura de una ola de grupos pop punk y punk rock. Diez años después muchos de esos conjuntos se encuentran inactivos o disueltos, mientras que Green Day sigue en plena vanguardia musical con las ópera rock American Idiot y 21st Century Breakdown de 2004 y 2009 respectivamente, ambas con un Premio Grammy al mejor álbum de rock.

Por su parte Foo Fighters Foo Fighters es una banda de rock formada en la ciudad de Seattle en el año 1994 por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y Scream.

El grupo debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conocen colectivamente como Foo Fighters. Antes del lanzamiento de su álbum debut en 1995, Grohl, como único miembro oficial, reclutó al bajista Nate Mendel y el baterista William Goldsmith, ambos anteriormente miembros de Sunny Day Real Estate, así como su compañero en las giras de Nirvana, Pat Smear como guitarrista para completar la alineación.

La banda comenzó con actuaciones en Portland, Oregon. Goldsmith renunció durante la grabación del segundo álbum del grupo, The Colour and The Shape (1997), cuando la mayoría de las partes de batería fueron re-grabadas por el propio Grohl, hasta que se unió Taylor Hawkins. La partida de Smear siguió poco después.

Fue reemplazado por Franz Stahl, respectivamente, aunque fue despedido antes de la grabación del tercer álbum del grupo, There Is Nothing Left to Lose (1999). La banda continuó brevemente como trío hasta que Chris Shiflett se unió como guitarrista principal de la banda después de la finalización de There Is Nothing Left to Lose. La banda lanzó su cuarto álbum, One by One, en 2002. El grupo siguió esa versión con la de dos discos In Your Honor (2005), que se divide entre canciones acústicas y material más pesado. Pat Smear volvió a la banda en ese mismo año. Foo Fighters han vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo. Foo Fighters lanzó su sexto álbum, Echoes, Silence, Patience & Grace en 2007. En 2010, se confirmó que se había unido oficialmente Smear a la banda después de la gira con Foo Fighters como un miembro no oficial entre 2006 y 2009.