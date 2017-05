“Hay que hablar en la cancha”

Hauche le responde a Chivas

No cree que el rebaño sea favorito.- Descarta que les pase lo mismo que frente al Santos

Toluca, Mex.- El atacante de Chivas Néstor Calderón, consideró que Chivas es favorito en la serie frente a los Diablos Rojos, a lo cual, Gabriel Hauche comentó que solo son palabras y deberán demostrarlo en la cancha.

“Lo que crean allá está perfecto, cada uno es libre de pensar lo que quiera…si uno es mejor equipo que el otro hay que demostrarlo en los dos juegos y ahí se van a terminar las palabras, se sabrá quién es favorito o quién no”.

Y enseguida resaltó el accionar de sus compañeros, a quienes destacó y llamó a demostrarlo este día en busca de la ventaja que les permita llegar a la final del certamen.

“Confío mucho en mis compañeros, en que podemos hacer un gran partido y sobre todo eso, confiar en que llegamos acá rompiéndonos el alma en cada juego que tuvimos desde el inicio de la temporada, estamos muy satisfechos y queremos seguir avanzando”, apuntó.

APRENDIERON LA LECCIÓN

Y Aunque Toluca está en semifinales del Torneo Clausura 2017, el argentino Gabriel Hauche reconoció que fueron superados el sábado anterior por Santos Laguna, algo que esperan evitar hoy, frente AL REBAÑO.

“Si bien el partido de ida nuestro en cuartos sacamos una ventaja amplia, lo que hicimos después no nos gustó”, dijo ‘el Demonio’ en rueda de prensa, consciente que no pueden andar entre altibajos.

Por ello, están obligados a jugar bien ambos encuentros contra el Guadalajara.

NO CEDER INICIATIVA

Y la clave para tener mayores aspiraciones de triunfo en esta serie, será no darle la iniciativa al cuadro tapatío:

“Hacer las cosas de la mejor manera y ante un gran rival que tiene jugadores de mucho cuidado. Entonces no debemos darles tanto la iniciativa, tampoco desmerezco lo que hizo Santos, al contrario, jugó muy bien la vuelta, nosotros no pudimos superarlos, pero no se debe repetir eso. Hay que ser conscientes de que para pasar debemos hacerlo mucho mejor y hacer dos muy buenos partidos, no solamente quedarse con uno”.