Hermoso reencuentro

Con mucho cariño y sentimientos de nostalgia el grupo chileno Kudai triunfa en su concierto en el teatro Metropólitan donde jóvenes y no tanto recordaron sus grandes éxitos

Luego de una larga separación el grupo chileno de pop rock, Kudai, celebró su reencuentro musical con su público mexicano la noche de este sábado en el Teatro Metropólitan, en su regreso a tierras aztecas con un emotivo concierto en el que recorrieron sus éxitos.

En punto de las 21:00 horas y luego de dar la oportunidad a dos grupos teloneros como Sofia Maki y la banda Sweet menta, los integrantes Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman y Tomás Cañas, agradecieron a sus fans el hecho de casi llenar el foro de las calles de Independencia en el Centro Histórico.

El público mayormente conformado por mujeres lanzo una ovación al ver las sombras de sus ídolos de Kudai, proyectadas en una gran manta blanca, que tapaba la escenografía y juego de luces de la banda chilena, sin embargo fue mayor cuando el velo cayó y salieron los cantantes para iniciar su recital con el tema, Lejos de aquí.

Los fieles seguidores aztecas corearon de principio a fin cada una de las canciones de los integrantes de Kudai, quienes agradecieron reiteradamente el apoyo de su público, que permaneció de pie para no perderse detalle de los movimientos de los cantantes.

“No saben la emoción que sentimos de estar aquí ante ustedes, después de siete años de no venir y de aquella separación que nos llevó a ser solistas, pero hoy estamos ante ustedes en este reencuentro”, indicó Pablo, para luego interpretar con sus compañeros de fórmula temas como Tal vez, Morir de amor, Tu y No quiero regresar, esta última calaron que no les quedaba a ellos, porque si gustaron de regresar a México: “Nosotros si quisimos regresar y ver ahora lleno el Metropolitan es un honor”.

Los jóvenes chilenos siguieron con su entrega en el escenario para interpretar Nada es igua”, Lejos de la ciudad, No te vayas, Okey y Vuelo, para luego pedir al público un grito de apoyo para sentir la vibración de sus fans, que desde el inicio del concierto sacaron sus dispositivos móviles para grabar pequeño videos de la presentación. (Notimex)