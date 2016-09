Herrera está puesto

SI LA SELECCIÓN LO LLAMA

El técnico de Xolos responde al Pelado Almeyda: “Matías, entérate bien”

TIJUANA, BC.- Al técnico de Xolos, Miguel Herrera, no le cayeron nada bien los señalamientos de su homólogo de Chivas, Matías Almeida, y le sugirió que primero se entere bien y luego hable, aunque reiteró que está puesto para regresar cuando lo llamen.

La historia se da porque Herrera reveló su disponibilidad para regresar a dirigir a la selección mexicana, si lo requerían, y Matías Almeyda dijo que le parecía una falta de respeto que se candidatearan cuando había un entrenador activo.

El Piojo no tardó en contestarle al argentino:

“Si Matías opinó, que se entere bien de todo lo que se habló, que le hagan llegar a sus oídos y no lo que los medios ponen o lo que les gusta sacar más de sensacionalismo”.

Herrera dijo que “a mí me preguntaron y yo contesté que siempre estaré listo para la selección, esté quien esté en el puesto… si a mí me llegan a hablar yo estoy listo, para la selección es para el único lugar que estoy siempre listo”.

ESTÁ PUESTO

Por tal situación, Miguel Herrera dijo que para evitar este tipo de cosas y malinterpretaciones, no volverá a hablar de la selección nacional.

“Cada quien utiliza las declaraciones como las quiere utilizar, pero es la última vez que voy a hablar de la selección, de repente no me gusta hablar (del Tricolor) por eso de dónde vengo… pero no es falta de respeto, primero que se informe y luego que opine”.

Insistió que está contento con Xolos y piensa seguir hasta que finalice su contrato. “Cuando me he ido de un equipo es porque se acabó mi contrato o porque me echaron del equipo, voy a tratar de que mi contrato con Xolos se cumpla hasta el último día”.