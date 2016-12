“Higuera, gato de Jorge Vergara”

Ricardo Peláez explota

Que presentarán una queja en la Liga MX por las burlas del dirigente de Chivas

El presidente deportivo del América, Ricardo Peláez Linares, respondió a las burlas que hizo el CEO de Chivas José Luis Higuera tras las derrota de las Águilas en la final y le llamó ‘gato de Jorge Vergara’, recordándole que el equipo tapatío no ha ganado nada durante su gestión.

Como se sabe, José Luis Higuera se burló durante la noche del domingo, a través de twitter, posteando “Hay que ir a cenar pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea!!”.

Y Peláez no pudo evitar reaccionar al venenoso dardo que lanzaron desde el club rojiblanco por haber perdido con Tigres la final de Apertura 2016.

Su respuesta fue: “Por ahí me enseñaron un tuit que puso el gato de Vergara… ¿cómo se llama?, ‘Higareda’… poniendo estupideces; a través de la liga nos vamos a quejar, hay que jugar limpio en todos sentidos. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos, y no sirve para nada”.

SIN PRETEXTOS

Todavía con el dolor de quedarse a un minuto de alzar el treceavo título de América, Ricardo Peláez Linares sólo tuvo palabras de reconocimiento para Tigres por haberles ganado bien en la cancha.

“En la cancha fuimos superados, pero hay que darle vuelta a la hoja”.

BALANCE POSITIVO

Y aunque no pudieron coronar el Centenario con la conquista de la Liga, Peláez consideró que el balance del año es positivo, porque ganaron la Concacaf, jugaron el Mundial de Clubes y disputaron la final del Apertura 2016.

“Estamos orgullosos de este grupo de jugadores y no pudimos dar ese paso que queríamos, pero nos vamos de un buen año, nos fuimos con tres semifinales, dos finales y un título de CONCACAF. El balance no es el que esperábamos, pero el equipo se mantiene en la punta en los últimos cinco años”.