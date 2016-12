Higuera no teme a sanciones

Que nunca ofendió a nadie

Sin problemas contra Peláez. “Tiene mi respeto”, dice

Guadalajara, Jal.- El CEO de Chivas-Omnilife, José Luis Higuera, lamentó que su tuit donde ironizó con la derrota del América en la final frente a Tigres provocara tanto revuelo entre las águilas y la sentencia de Ricardo Peláez que se quejaría ante la Liga MX, aunque no teme a sanciones, aunque aceptará lo que venga.

Higuera dijo en su twitter que “hay que ir a cenar, pero a algunos el Sushi y el cabrito les causa diarrea”, lo que le acarreó críticas de los americanistas e incluso de los mismos aficionados Chivas, criticándolo porque el rebaño ha fracaso en sus intentos por llegar a una final de Liga.

Incluso eso provocó que quitara su tuit y se disculpara, diciendo que “nunca hubo intención de ofender”.

Y tras las palabras de Ricardo Peláez y su queja en la Liga, afirmó que “no temo nada de la Federación, soy muy respetuoso a las instituciones. Si ellos creen que esto amerita un castigo, lo aceptaré…si la Federación decide que es algo grave, es irrelevante”.

El directivo de Chivas afirmó que su comentario no fue grave, ni ofendió a nadie, aunque acepta que se equivocó.

“No pensé que se fuera a hacer tan grande. Nunca le he faltado el respeto a nadie, pero fue algo que no cayó bien. Para no fomentar violencia le ofrecí una disculpa a la afición del América”, dijo a Fox Sports.

RESPETA A PELÁEZ

Y cuando le preguntaron sobre el hecho de que Peláez lo llamara ‘pelagatos’ y ‘gato de Vergara’, no quiso entrar en polémica y afirmó que “no me tomo nada de lo que pasó como personal, sé que fue una mala noche para ellos y la válvula de escape fue quizá mi persona, pero no me lo tomo personal…Peláez tiene mis respetos y puede expresar lo que quiera; “es futbol y me queda claro que no insulté a nadie”.

Así, José Luis Higuera espera que el tema quede zanjado y no pase ya a mayores, incluso no piensa siquiera es recibir una disculpa del directivo de las Águilas.