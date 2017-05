Hubo violaciones a los DH en investigación del caso Heaven: CDHDF

A cuatro años del homicidio de 12 personas que fueron sustraídas del Bar Heaven, ubicado en la colonia Juárez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó que existieron omisiones y violaciones a derechos humanos en la investigación hecha por la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal.

El organismos a cargo de Perla Gómez Gallardo, dijo que por estos hechos el 21 de octubre de 2013 emitió la Recomendación 19/2013 por el caso: “Falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México”, la cual fue dirigida a la ahora Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) como autoridad responsable y a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad en calidad de autoridad colaboradora.

A la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza se le recomendó indemnizar como medida de reparación del daño; investigar y sancionar a las personas responsables, y culminar las investigaciones sobre desapariciones.

Como medidas de no repetición, se le requirió diseñar un mecanismo eficiente para estandarizar los procesos de investigación del delito de desaparición de personas y para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas con vida; así como capacitar al Ministerio Público y a sus auxiliares en temas de desapariciones, extravíos y ausencias, e impulsar un plan de prevención del delito en colaboración con otras instituciones.

A la Secretaría de Gobierno, que lidera Patricia Mercado, como autoridad colaboradora, se le pidió que impulsara un plan de prevención del delito y el acceso a apoyos de programas sociales para familiares de las personas agraviadas desaparecidas y evaluar la Política de Juventud para tener garantías de no repetición e impulsar un plan de re-dignificación del Barrio de Tepito.

Al respecto, la CDHDF reconoce que durante el último año hubo avances en la reparación del daño, al indemnizar a varias de las víctimas indirectas, pero hace un llamado a las autoridades recomendadas para que den continuidad a dichas acciones hasta culminar con la indemnización de la totalidad de las víctimas. También, que se materialice la inserción a programas sociales de las personas agraviadas que continúan esperando recibir los beneficios ofrecidos.

En cuanto a medidas de no repetición, la PGJCDMX publicó modificaciones al Protocolo para la búsqueda de personas no localizadas (Alerta Ámber) y acreditó la capacitación a personal que brinda atención a víctimas de hechos graves de violencia. No obstante, continúa pendiente la elaboración de un plan para la prevención del delito.

Por lo que se refiere a las medidas de satisfacción, preocupa primordialmente a esta Comisión, que después de cuatro años, los familiares de las víctimas no han recibido la disculpa pública que dignifique el nombre de las y los jóvenes desaparecidos; y, finalmente, que no se ha culminado la investigación de los hechos, contraviniendo lo recomendado en cuanto a que se realizara conforme estándares de debida diligencia.

La CDHDF hace un llamado a la PGJCDMX y a la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad, para que atiendan las acciones pendientes de cumplimiento en la mencionada Recomendación, a fin de que no se continúe la revictimización de los familiares de las y los jóvenes desaparecidos, que a cuatro años de los lamentables hechos, continúan esperando que se les repare el daño y que se les brinde la satisfacción como víctimas de violaciones a derechos humanos, que les fue prometida.