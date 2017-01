Incongruente la regla 10/8

Jesús Ramírez

El estratega no quiere que un extranjero vista la playera del Tricolor

“Incongruente”, así ve Jesús Ramírez la aparición de la regla 10/8 de la Liga MX, ahora que los clubes están realizando importantes inversiones en sus fuerzas básicas con el fin de tener una buena cantera de jugadores.

“Tanta inversión que generan los clubes en fuerzas básicas, con gente especializada en la materia en todos los clubes y luego el jugador mexicano ya no tiene la salida. Es algo incongruente”, expresó Chucho Ramírez, quien estuvo como invitado en la ceremonia de la entrega del Premio Nacional del Deporte 2016.

El estratega, quien fue campeón del mundo con el tricolor sub 17 Perú 2005, dijo no entender la creación de dicha regla, “Es algo que no entiendo, dimos un salto importante a nivel juvenil, me parece que el jugador mexicano se ganó un prestigio a nivel internacional y ahora resulta que no hay espacios”.

“Siempre he pensado, que los clubes, la Liga MX y la selección son distintas aunque parecía que es lo mismo, pero cada club ve por sus intereses, y se generan las reglas. Lo único que le queda al jugador mexicano es prepararse todavía más porque el filtro se hace más angosto y espero que en un futuro no repercuta para la selección nacional, porque sin duda habrá menos jugadores mexicanos participando en la Liga”.

Y dejó en claro que “es una regla dada pero no es una obligación tener los 10 extranjeros, cada club puede tener menos, ojalá que el trabajo de los mexicanos inspire a que haya menos extranjeros en el futbol mexicano y que sean los necesarios nada más”.

Espera que en que la regla 10/8 desaparezca y se retome la 20/11 que obligaba a los clubes en otorgar minutos de juego en Primera División a elementos de menor edad para su fogueo.

En torno al actual técnico del Tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio, comentó que tiene una generación importante de jugadores para lograr buenos resultados, pero “Se deben generar cambios porque no me gustaría ver extranjeros vistiendo la camiseta de México”, expuso Ramírez.

De la actual generación que hay en el Tricolor mayor, “hay calidad y talento, sabe lo que es triunfar en categorías inferiores y algunos se han afianzado en el futbol europeo, por lo que en la Copa del Mundo Rusia 2018 se puede dar el gran salto. En ese Mundial van a coincidir generaciones ganadoras de Juegos Olímpicos, de Mundial Sub 17 y es el momento de brillar. El señor Osorio tiene en sus manos un buen material para hacer cosas importantes”, puntualizó.