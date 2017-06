Inevitable la salida de Goltz

Acepta Miguel Herrera

Que hay varios equipos interesados en él, aunque se irá a Boca.- Darwin Quintero “no es moneda de cambio”

Al tiempo que confirmó el interés de varios equipos por Paolo Goltz, el entrenador Miguel Herrera, informó que Darwin Quintero sigue siendo parte del América y no es “moneda de cambio”.

El “Piojo” reconoció también que el volante Mateus Uribe es uno de los candidatos a venir al club, pero por el momento considera que el equipo “está bien, balanceado y completo”

PAOLO GOLTZ

“Hay ofertas muy concretas por Paolo y eso lo está definiendo la directiva. Queremos tomar en cuenta al jugador, no decirle te vas a tal lugar y ya. Estamos platicando con él y su agente, se les están pasando las ofertas. Quizás al club le llama la atención la mejor oferta, pero debemos ver si le atrae a él. Y si se cayera… se iría sumando al equipo”.

Aunque ya trascendió que hay un acuerdo para que vaya con Boca Juniors.

DARWIN QUINTERO

“Darwin está aquí, pertenece a la institución y mientras no me digan que hay una oferta concreta en la mesa seguiremos tomándolo en cuenta y trabajando con él. Siempre he dicho que el jugador si se usa, es por una venta. Darwin no ha entrado en ninguna negociación hasta no definir lo que queremos y no es una moneda de cambio”, destacó.

MATEUS URIBE

“Es uno de los nombres interesantes, pero no habrá una decisión hasta no ver lo que necesitemos. Hay muchos nombres que se manejan, pero Mateus Uribe es alguien que nos llama la atención, no ahorita sino desde hace mucho tiempo”, agregó.

REPORTA VARGAS

América ya contó con el defensa Carlos Vargas en su entrenamiento y sólo faltan dos para completar su plantilla: Oribe Peralta, en la Selección Nacional, que reportará una semana después de concluir su participación en la Copa Confederaciones y Edson Álvarez, quien podría integrarse hasta la fecha dos en caso que el Tri avance hasta a final de la Copa Oro.

FUTURO CAPITÁN

Finalmente, adelantó que Oribe Peralta y Pablo Aguilar son los candidatos para llevar el gafete de capitán esta temporada.

EL AGUILA TOUR

América cierra hoy su preparación, previo a la gira por Estados Unidos. Mañana parte a Denver, donde sostendrán su primer partido frente al Santos, el próximo miércoles; y el sábado 8 de julio, en Filadelfia enfrenta al Puebla y cierra el martes 11 contra Morelia en Utah.

ARROYO VUELA AL GREMIO

A través de sus redes sociales, América hizo oficial la salida de Michael Arroyo al Gremio de Porto Alegre. ‘Micky’ llegó al América el 15 de julio de 2014, procedente del Atlante, y logró un título de Liga (Apertura 2014) y dos en la Concachampions (2014 y 2015).