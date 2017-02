Inflación y aumento en tasa de interés no son buenas noticias para la débil economía mexicana: Padierna

La vicecoordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, advirtió que el aumento de la tasa de interés es una medida restrictiva, ya que implica encarecer el crédito, a su vez tiene efectos negativos, dado que de incrementar el costo de la deuda del gobierno y de las empresas, es un desincentivo para la inversión y el consumo.

Recordó que el INEGI publicó que la inflación en enero fue de 4.7 por ciento, superior al límite superior establecido como meta por el Banco de México.

Indicó que la inflación subyacente, que mide el crecimiento de los precios de bienes no volátiles y no administrados por el gobierno federal, aumentó 3.8 por ciento y la no subyacente 7.4 por ciento, como resultado principalmente del gasolinazo de enero, que fue de 16.3 por ciento.

Hay que mencionar que el costo de la canasta básica aumentó 7.3 por ciento, con lo que en un solo mes eliminó una buena proporción del 9.7 por ciento en que se incrementó el salario mínimo, mencionó.

La integrante de la Comisión de Hacienda recordó que, por mandato constitucional, el principal objetivo del Banco de México es procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda.

Señaló que desde que se le asignó esta tarea, ha establecido una meta de 3 por ciento, con un rango de variación de +/- 1 por ciento, es decir, su objetivo es mantener la inflación en un rango de entre 2 y 4 por ciento.

Para lograr su objetivo, el Banco de México cuenta con dos recursos de política monetaria: la tasa de interés y la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario, a las que ha recurrido durante los últimos años, comentó.

Ante estas estimaciones, la legisladora perredista insistió en que las medidas del Banco de México no serán efectivas para el control de la inflación y la devaluación. Sólo afectarán el crecimiento económico.

Informó que las tasas de interés para los usuarios del crédito han mantenido incrementos en línea con la tasa objetivo del Banco de México.

Por su parte, comentó que la tasa pasiva, que es la que los bancos pagan a sus ahorradores, sólo se incrementó 1.2 por ciento, al pasar de 2.79 a 4.02 por ciento.

Por ello, el margen de los bancos (tasa activa menos tasa pasiva) ha aumentado, de los que se desprende que los únicos beneficiarios del aumento de las tasas de interés han sido los bancos y los perjudicados han sido los usuarios del crédito, agregó.