Innecesaria, creación de un Consejo Fiscal, reitera Meade

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña reiteró su negativa para que en México se legisle para la creación de un Consejo Fiscal Independiente, como lo propuso la víspera la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“México cuenta con un andamiaje completo para el manejo de las finanzas públicas y gestión de la deuda avalado por organismos internacionales y calificadoras. Somos uno de los países más transparentes y que tenemos una gestión de nuestra profesional”, afirmó en el marco de la presentación del Programa de Asistencia Técnica para las Microfinanzas Rurales (PATMIR) para migrantes.

Sostuvo que cada año, el Fondo Monetario Internacional revisa a México a través del artículo 4, y a través de la revisión que se hace al amparo de la revisión de la Línea de Crédito Flexible (LCF); mientras que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), analiza nuestra política fiscal, es calificada y el Gobierno recibe retroalimentación por las agencias calificadoras de riesgo.

Por ello, Meade Kuribreña aseguró que México tiene un “buen marco jurídico”, esto es, una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y por la vía del acompañamiento “muchas fuentes de revisión”, que obliga a tener metas en las finanzas públicas.

Por otro lado, al cuestionarle si hay alguna investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en torno al secuestrador de origen chileno, quien al parecer tiene nexos con el terrorismo, y que fue detenido en León, Guanajuato, hace unos días, dijo no conocer “el caso particular del secuestrador, estaremos atentos a revisarlo”

Aun así, recordó que nuestro país tiene desarrollado un muy buen andamiaje, tanto de inteligencia financiera como del combate al financiamiento al terrorismo.

“No conozco el caso particular del secuestrador, estaremos atentos a revisarlo. Pero, al amparo de los trabajos que hacemos de tiempo atrás, en muchas ocasiones hemos detectado patrones de riesgo y patrones de conducta que han sido útiles en investigaciones, no solamente en México sino en otros países, y que nos han permitido que México no sea un espacio en donde hayamos sido vulnerados por esa actividad”.