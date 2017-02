Inversión tecnológica

contra el cáncer en el ISSSTE

No obstante a la crisis económica y financiera que hemos resentido en los últimos años, nuestro país tiene que hacer frente a una innumerable lista de compromisos que tan solo en materia de salud, tiene que realizar dentro de un periodo obligado, inyectar enormes cantidades de inversión, para fortalecer, modernizar y dar mantenimiento a los Centros Médicos Nacionales, Hospitales y Clínicas, ya sean estos del ISSSTE, IMSS o de la Secretaria de Salud, para salvaguardar la vida de los mexicanos.

En este caso solamente me voy a referir al rubro de mantenimiento y actualización de equipos de alta tecnología, que todos o el 99 por ciento de ellos son extranjeros y que sirven para atender y curar a millones de mexicanos, qué de no contar con estos equipos modernos y actualizados, la población enfrentaría una situación de vida o muerte, terrible y les aseguro qué no es ninguna exageración. Estas instituciones públicas dedicas a la salud y bienestar de la población de los mexicanos, enfrentan todos los días un sin fin de enfermedades que los médicos y directivos de esos nosocomios, deben atender, resolver y curar a los pacientes que todos los días llegan a cada momento con algún problema de salud.

Es por ello que cuando me entero, de una inversión millonaria a un centro de salud, me digo a mi mismo que estamos salvando la vida de millones de mexicanos. Es por ello que hoy aplaudo, la inversión realizada a tres Aceleradores Lìneales, diseñados para generar radiaciones a partir de los Rayos X y su utilidad se proyecta en el tratamiento de tumores en el ser humano. Estos tumores no necesariamente deben ser cancerosos. También las radiaciones de un Acelerador Lineal se emplea en tumores no cancerosos que se tratan exitosamente con radioterapia.

El tratamiento dura aproximadamente 5 a 10 minutos dependiendo del sitio en el cuerpo del tumor y su naturaleza, o sea, cáncer o no cáncer. En la actualidad los Aceleradores cuentan con la tecnología más avanzada a nivel mundial en este tipo de equipos.

Hoy acudirá José Reyes Baeza Terrezas, director general del ISSSTE, al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que se ha caracterizado a últimas fechas como uno de los Centros Médicos más avanzados del país y de América Latina, en materia de alta especialidad y tecnología, el cual lo encabeza el Dr. Luis Ernesto Gallardo Valencia. Y a unos días que de recordar el día Internacional contra el Cáncer, se da a conocer está gran inversión.

Precisamente, hoy nos preguntamos si las cámaras de Diputados y Senadores, tienen el conocimiento e información, para no escatimar en los centros de salud del país, que por lo contrario, requieren de presupuestos importantes, que de la misma manera deberían ocupar el destino económico en las facultades y escuelas de medicina de nuestras universidades públicas. ¿pero hasta cuándo tendremos diputados y senadores comprometidos con su población?

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Director de la revista Medicina Científica. ferfuentesmty@hotmail.com