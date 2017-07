Irá ejercito de estados a Guerrero la próxima semana

Fuerza Conago, casi lista para combatir al crimen organizado

Fuerza Conago, el cuerpo de seguridad integrado por policías de élite de diversos estados y cuyo objetivo apunta a combatir al crimen organizado, comenzará a operar la próxima semana en Guerrero.

El jefe del gobierno capitalino y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Angel Mancera, dijo que ya hay un convenio con esa entidad.

“Todavía no tengo el estado de fuerza total, pero he recibido confirmación de la participación de Hidalgo, Puebla, Ciudad de México y obviamente la coordinación con Guerrero. Ya estamos listos, más los que se sigan sumando”, subrayó.

El primer operativo de la agrupación estaba programado para esta semana, pero se aplazó para la próxima por razones no precisadas.

Por otro lado, Mancera rechazó cualquier forma de espionaje, luego de que en los últimos días se difundiera que figuras de la comunicación y activistas fueron vulnerados en su privacidad.

“Rechazamos totalmente estas tareas de espionaje, la única forma de tener intervención de comunicaciones es a través de una autorización judicial o los supuestos que maneja la seguridad nacional”, dijo.

En entrevista, tras encabezar el evento 100 mil Servicios del programa Ven Conmigo, el mandatario capitalino subrayó que su administración no tiene nada que ocultar, por lo que no es un tema que deba comentar.

Ven Conmigo…

A través del programa Ven Conmigo, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 300 jóvenes realizaron 100 mil servicios de ayuda para el traslado en sillas de ruedas a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas a través de los pasillos que conforman esta red.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó reconocimientos a quienes participan en este programa que forma parte de Ola Naranja.

“Lo más importante es la vivencia que ustedes se llevan, lo que ustedes nos podrían platicar a nosotros, qué les dice la gente cuando los llevan en silla de ruedas, ustedes ven las expresiones de gratitud. Un solo ‘gracias’ que tuvieran en todo su desempeño, con eso sería suficiente, bastante”, dijo.

Mancera Espinosa felicitó a los integrantes de este programa social.

“Es una gran diferencia, el esfuerzo físico, el sentir que todo mundo va más rápido, que todo mundo avanza y encontrar una mano que te dice: “¿Quiere que le ayude?” “¿Quiere que yo la lleve?” y además, es así como el Metro tiene un servicio verdaderamente de contacto social”, mencionó.

Agregó que además se apoya a cerca de 40 por ciento de usuarios que son procedentes del Estado de México.

Por su parte, el director general del STC, Jorge Gaviño, aseguró que este programa se implementó con ayuda de las asociaciones Adopta una Causa, Club Rotario en donación de sillas de ruedas y el Instituto de la Juventud local (INJUVE CDMX).

“No solo apoyan a las personas que lo requieren, sino además son ellos mismos que dan mantenimiento a las sillas de ruedas”, aseguró.

Dijo que están implementados en las estaciones La Raza, líneas 3 y 5; Bellas Artes, líneas 2 y 8; Salto del Agua, Líneas 1 y 8; Ermita, líneas 2 y 12; Atlalilco, líneas 8, 12, y brindan servicio de lunes a sábado.