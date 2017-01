Irreversible, ajuste en precios de las gasolinas, afirma Meade

El gasolinazo no se revierte porque no está en manos del país hacerlo, ya que el cambio que hoy observamos viene de afuera, aseguró ayer José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público.

El funcionario expuso, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que la diferencia entre el precio del petróleo y el presupuesto es prácticamente nula, aunado a que la plataforma es sustancialmente menor y a que México se convirtió en el cuarto consumidor más importante del mundo por habitante de gasolina.

“Esos grados de libertad de gasolina que se tuvieron ya no se tienen y por lo tanto no hay más alternativa que dejar que el precio de la gasolina refleje su verdadero costo”, enfatizó.

Por ello, aclaró que “los mercados de gasolina son tan grandes, que los países han ya renunciado a la aspiración de tratar de administrarlos, hoy solamente persisten en ese modelo de administrar el precio de las gasolinas países como Venezuela o Corea del Norte”.

Indicó que la administración busca acompañar a los sectores más afectados con el incremento en el precio de las gasolinas, pero no hay manera de que eso cambie.

“La razón profunda que trae como consecuencia el incremento es que subió el precio del petróleo en el mundo y el precio del petróleo subió para México, subió para todos los demás países del mundo y en todos hemos observado estos incrementos”, apuntó.

Respecto a la próxima reunión con las comisiones de Hacienda y de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), quienes buscan revertir el gasolinazo, Meade Kuribreña señaló que será para explicar este ajuste y para buscar y apoyar desde los dos niveles de gobierno a los sectores más afectados.

“La decisión que se tomó en su oportunidad hace seis años y no solamente hace seis años, sino hace muchos años, fue mantener artificialmente el precio de la gasolina, a veces alto y a veces bajo, eso sí tiene consecuencias, que se reflejan en poca inversión, en ineficiencia y finanzas públicas”, justificó.

Agregó que en ese encuentro se analizará la apertura del mercado de expedición y venta de gasolinas y diésel, así como el tema de los precios y el calendario por regiones.

Respecto a la posibilidad de que en febrero próximo se registre un nuevo movimiento al precio del combustible, señaló que es muy aventurado y temprano hablar de un aumento, porque no se tiene suficiente información y aún se analizan temas de índole internacional.

“Es temprano para saber qué va a pasar y la razón por la que no nos hemos movido todavía a un modelo de precio diario es porque anticipábamos en esta semana una gran volatilidad, con cargo a la enorme incertidumbre que se ha generado al amparo de la relación que habremos de construir con Estados Unidos”, aseveró.

En ese sentido, Meade Kuribreña reiteró la intención del gobierno mexicano de buscar una relación constructiva y positiva con Estados Unidos, aunque aclaró que esa incertidumbre que hoy se refleja en el tipo de cambio también se hubiera tenido con la gasolina.