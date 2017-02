Josefina es la delfina; desbandada en El PRD; Osorio vs AMLO: primer round

Poco a poco se define la carrera 2018… que pasa por 2017.

Josefina Vázquez Mota será la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México.

Es la delfina, pues.

Dejó de hacerle al cuento.

El escándalo por los novecientos millones de pesos recibidos del gobierno de Enrique Peña Nieto para Juntos Podemos, fundación que no es fundación y hace labor en pro de los migrantes en Estados Unidos, finalmente no fue factor.

El PAN apuesta al olvido, tan común en los votantes, y no, mexicanos.

-No es una fundación, no es una organización de la sociedad civil y no tiene personalidad jurídica, por lo que no ha recibido recursos ni donativos, ha dicho.

¿Y entonces, qué es doña Josefina?

El grupo que comanda Víctor Hugo Sondón Saavedra, líder del albiazul mexiquense, en el que aparecen alcaldes, se reunió con la ex candidata presidencial, quien había aceptado desde hace dos semanas, pero hasta ahora se hace público.

Edgar Olvera, presidente municipal de Naucalpan, será su operador principal. Ya fue su coordinador de campaña en 2012.

Ulises Ramírez, diputado y traidor del PRI y del PAN, se queda nuevamente en la orilla, pese a pregonar que era el bueno.

José Luis Durán Reveles, ex edil de Naucalpan y quien ya está apuntado como precandidato, se sumará a la causa.

Según sondeos, actualmente existe un empate técnico entre PRI, PAN y Morena, con Alfredo del Mazo Maza, Josefina y Delfina Gómez Alvarez, respectivamente.

Así, se perfila una competencia en las urnas cara a cara, cuerpo a cuerpo, que dibujará la elección presidencial 2018.

El Estado de México es, sin duda, la joya de la corona en la jornada del 4 de junio, cuando esté en juego también la gubernatura de Coahuila y Nayarit

En 2016, el PRI sufrió derrotas históricas al perder siete de doce gubernaturas ante el PAN y su alianza antinatura con su patiño, el PRD..

Y a propósito

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) agoniza.

Cerca del tercer piso – cumple 28 años en mayo-, el partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive una desbandada, una tragedia, por culpa de la pandilla Los Chuchos, que se apoderó del mando.

Basta recordar que ninguno de los ex jefes de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se mantiene en sus filas:

Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard renunciaron.

También Alfonso Ramírez Cuéllar, Mario Delgado Carrillo; Martha Lucía Micher; María Rojo, Alejandro Rojas Díaz Durán, Martí Batres, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Porfirio Muñoz Ledo aparecen en la lista.

Hace tres semanas se sumó el senador Zoé Robledo, por su búsqueda de la candidatura al gobierno de Chiapas, y ayer Armando Ríos Piter, igualmente senador, quien, dice, renuncia al sistema de partidos.

Ríos Piter se dice hoy muy independiente.

Renuncia al PRD, pero no a los beneficios del grupo que dirige Luis Miguel Barbosa, El Luismi del Senado.

Se manifiesta contra el sistema de partidos, pero vive de los fondos de los partidos.

Barbosa estará este mediodía en la presentación de El Machete, en Paseo de la Reforma.

Nueva Izquierda, como se bautizó esa tribu comandada por Jesús Ortega, Jesús Zambrano y más jesuses, acabó con los principios de la izquierda y se entregó al gobierno federal priísta mediante su ideado Pacto por México.

Sin rumbo, sin identidad, sin fuerza política ni electoral y alejado de sus principios, el perredismo ve cómo se van sus afiliados.

Pronto dejará de ser la primera fuerza de izquierda en México y la tercera general. Sus fieles se sienten traicionados por su aval a la reforma fiscal y por ser una izquierda a modo.

Adelanto

Miguel Angel Osorio Chong ya no aguanta.

Está que se le queman las habas por comenzar su campaña y aprovecha cualquier resquicio para soltar un jab, aunque quisiera un derechazo, al líder en la carrera 2018, Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, luego de que el tabasqueño criticara el fin de semana el operativo de la Marina en Tepic, Nayarit, donde abatió al H2 y a catorce pistoleros y en el que acusa que murieron menores de edad, lo que el secretario Francisco Soberón, rechazó, el secretario de Gobernación se tiró a matar.

-Quien afirme que estas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias.

Ni simplismos ni los remedios populistas son la solución, dijo.

Apoyo

Marcela Guerra, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, viajó a Sacramento, California, para reunirse con el gobernador Edmund G. Brown; el secretario de Educación estatal, Tom Torlakson; y el presidente del Senado Kevin de León.

Análisis de la situación de los connacionales en Estados Unidos y formas de ayuda, el objetivo.

También con las subsecretarias de Asuntos Fronterizos y Cambio Climático de la Agencia de Protección Ambiental de California, Alexa Kleysteuber y Ashley Conrad-Saydah, respectivamente.

Anthony Rendón, presidente de la Asamblea Estatal de California; Robert Weisenmiller, secretario de la Comisión de Energía de California; y la organización cívica Cien Amigos; Dreamers y empresarios de California.

Protección Civil

Miguel Romo, senador del PRI, propone cambios a la Ley General de Protección Civil.

Pide incluir la protección de derechos humanos, comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno y campañas de información de instancias municipales, estatales y federales.

-La reducción de riesgos de desastre no es sólo responsabilidad del Ejecutivo, sino de los gobiernos locales y el Poder Legislativo, dice.

Vámonos:

El cadete que se desmayó por insolación, durante la conmemoración 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Castillo de Chapultepec y que ni las manos metió -muestra de honor, según Enrique Peña Nieto-, perdió varios dientes, sufrió esguince cervical y traumatismo craneoencefálico.

Pero el honor (Peña dixit) lo tiene intacto.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex