Juan Gabriel colapsó la telera

El deceso de Juan Gabriel, uno de los tres cantautores mexicanos más sobresalientes de la música popular en nuestro país –junto con Agustín Lara y José Alfredo Jiménez- agarró en el limbo a varios titulares de programas de espectáculos por la telera nuestra de cada día, pero también de quienes se esperaba salieran al quite informativo y no lo hicieron dada la repercusión no solo nacional sino a nivel internacional que provocó la intempestiva muerte a los 66 años de “El Divo de Juárez”.

Tanto Televisa como TV Azteca suspendieron su programación habitual –la telera pública, los canales 11 y 22, brillaron por su ausencia-. La primera canceló el concierto de despedida de Vicente Fernández, “Un azteca en el Azteca”, y la segunda el promocionado estreno de “MasterChef México 2016”.

Mara Patricia Castañeda, de Televisa Espectáculos, apareció junto con Juan José Origel, y se agregaron Aurora Valle, Inés Gómez Mont y una Odalys Ramírez visiblemente impreparada en el tema, a tal grado que a una pregunta expresa sobre la presencia de Juan Gabriel con Verónica Castro en “Mala Noche…no”, en 1988, en lo que es a la fecha el programa nocturno de mayor tiempo aire dedicado a un artista, soltó un: “No me tocó” (¿?).

Aparecer a cuadro no implica solo verse bonita, peinada y maquillada, implica una responsabilidad y una preparación. En otro momento, antes del sonado cambio de Televisa, Joaquín López Dóriga hubiera estado al frente de la transmisión especial. Hoy Denisse Maerker brilló por su ausencia.

En la telera de enfrente, Javier Alatorre sí entró como se debe a informar y encabezar un panel sobre la vida y obra de Juan Gabriel, con Mónica Garza como moderadora. Pati Chapoy fue otra de las ausentes y que por su cercanía con Juan Gabriel debió haber encabezado la cobertura.

Mientras tanto, gritos y centellas debió haber soltado Javier Alatorre a su equipo de producción, cuando al inicio de la transmisión apareció a sus espaldas e incorrecta la fecha de la muerte de Juan Gabriel: 2015 en lugar de 2016. Varios cortes después fue corregido.

La andanada de información de última hora se extendió desde Estados Unidos con transmisiones especiales de Univisión y Telemundo, con reportes puntuales desde la funeraria donde se halla el cuerpo de Juan Gabriel, a la espera de cumplir con todos los trámites para ser trasladado, sin saber aún si a la Ciudad de México o a otro destino, entre ellos Parácuaro, Michoacán, y Ciudad Juárez.

Por Telemundo, en el matutino “Un nuevo día”, Angélica Vale dio a conocer imágenes de Juan Gabriel sosteniendo la mano de su mamá Angélica María, mientras le cantaba uno de sus más inspirados temas.

Esta mañana tanto “Venga la Alegría” como “Hoy” dedicaron las tres horas de su programación a Juan Gabriel. En “Hoy” se contó con Lucía Méndez, mientras el reportero Jorge Nieto se anotaba palomita al haber entrevistado de última hora a Queta Jiménez “La Prieta Linda”, de las entrañables amigas y protectoras de Juan Gabriel, quien además abogó por él cuando se encontraba en el penal de Lecumberri.

De lo que no se ha dicho por la telera es sobre la aportación de Juan Gabriel al género de la telenovelas en producciones como Por Amor, El camino secreto, El extraño retorno de Diana Salazar, Te sigo amando, Leonela, Abrázame muy fuerte, Mariana de la Noche e Inocente de ti.

Más allá del fervor popular y de la cobertura que la telera seguirá rindiendo a la vida y obra de Juan Gabriel, en especial con las exequias correspondientes, el historiador Enrique Krauze declaró en el espacio de Carlos Loret de Mola: “Juan Gabriel, con su música, sus letras sencillas y directas, recorrió toda la gama del amor al desamor, por eso es entrañable. Sus letras son hondas pero sencillas, y por algo su más reciente gira se llamó “México lo es todo”.

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!