Jugar bien y ganar

Jémez y el duelo con América

El técnico celeste afirma que tampoco se trata de triunfar como sea

La situación en Cruz Azul está al rojo vivo, pero a pesar de todo y con el respaldo que la directiva le brinda, el técnico de la Máquina Paco Jémez, afirma que tampoco saldrán a la desesperada a buscar ganar como sea, sino tratando de jugar buen futbol.

El timonel celeste acepta que el choque con las Águilas es especial por tratarse de un clásico, de un derbi como le llaman en su país.

Y sostiene que para sacar la victoria, deben hacer las cosas bien y ser mejores, porque si no juegan bien, las opciones de vencer se reducen.

En charla con Marca Claro, Paco Jeméz afirmó que “los partidos no se ganan como sea, hay que ser mejor que el contrario, correr más, como sea no se gana ningún partido, y cuando se enfrenta a un grande como América, si queremos ganarle jugando mediocre, eso no va pasar (ganar)”.

DESTACA EXPERIENCIA DE LA VOLPE

Al hablar sobre las condiciones de ambos, consideró que en cuanto a plantilla de jugadores, son diferentes, pero ambas tienen calidad.

En lo que sí destacó la experiencia que tiene el timonel de las Águilas Ricardo La Volpe, lo cual le agrada porque dice que los equipos grandes tienen buenos entrenadores y eso lo hacer crecer en su trabajo.

“Te enfrentas a un entrenador como La Volpe, con la experiencia que él tiene, con la calidad que tiene como entrenador, si quieres ganarle la partida tienes que estar a tu máximo nivel”, sentenció.