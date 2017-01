La comunidad científica levanta su voz contra Trump

En una semana Donald Trump ha sembrado más discordias de las que tengamos me-moria de un mandatorio de esta envergadura tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Haciendo uso de las redes sociales y de las llamadas órdenes ejecutivas (mejor conoci-das en México como decretos presidenciales) el magnate ha iniciado una serie de dispu-tas con varios sectores llegando incluso a la ridiculez.

Manifestantes, líderes de opinión y medios de comunicación de todo el mundo han dado voz a sus inconformidades y pre-ocupaciones ante un peligro como Trump a lo que él ha respondido ignorándolos o des-acreditándolos.

En uno de sus primeros actos como presidente, Trump con una simple pero poderosa firma, ha proclamado el retiro del acuerdo comercial Tratado de Asociación Transpacífico (TTP por sus siglas en inglés) poniendo en jaque todos los acuerdos comerciales hasta el momento vigentes. Tal es el caso del TLC (Tratado de Libre Comercio) el acuerdo más importante que se haya celebrado entre México y Estados Unidos. Ante la incertidumbre de las relaciones México-EU Enrique Peña Nieto mandó una comitiva representada por el Canciller Luis Videgaray y el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo a la Casa Blanca para negociar con la nueva administración. Ante un México con una economía debilitada y un gobierno con una de las tasas de desaprobación más altas, se acordó en negociar en bloque, es decir, todos los temas en conjunto que a México y Estados Unidos le competen (como seguridad fronteriza, drogas, inmigración) y no uno por uno, pues en materias aisladas, como el comercio, México se ha quedado rezagado y ya no resulta un socio tan atractivo como otros países que “nos han comido el mandado” en materia de comercio.

Pese a que la comitiva en rueda de prensa y entrevistas a diferentes medios aseguraron que las reuniones sostenidas en la Casa Blanca fueron favorables y alentadoras, a través de las redes sociales y de sus discursos Trump nunca reflejó ese tono; al contrario: de lo dicho por Guajardo y Videgaray el discurso de Trump fue muy descortés a tal grado que condicionó la visita programada para el martes 31 de este mes entre Peña y él: si México no estaba dispuesto a pagar el muro, entonces no debería de abstenerse de ir a EU. Ante tal beligerancia, Peña Nieto canceló su visita a Estados Unidos. Para quienes hemos seguido de cerca a Trump desde su campaña, la exigencia a México de un pago por el muro fronterizo no es nueva. La insistencia de Trump por este pago es ridícula e indignante. A México se le está exigiendo un pago como si éste fuera una colonia de Estados unidos al que se le debiera de pagar un tributo. Naturalmente, esto es un atentado a la soberanía nacional ya que está recibiendo un trato de país-colonia (como si estuviéramos en el siglo XVIII en la época colonial) y no de un país-independiente como debiera ser.

La comunidad científica ahora libra una batalla contra Donald Trump. Desde su campa-ña, el ahora presidente de los Estados Unidos se ha mostrado escéptico al conocimiento científico, en particular, a las numerosas advertencias del calentamiento global. Trump cree que las medidas recomendadas por los científicos y tratados de carácter ecológico que dictan limitar los gases de efecto invernadero e invertir en energías limpias y amiga-bles con el medio ambiente, pondrían en desventaja industrial y económica a Estados Unidos frente a otros países; por ello ha decidido prohibir a la Agencia Federal de Protec-ción Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) retirar la sección de cambio climático de su portal de Internet (desde su llegada a la presidencia, Trump también retiró esta informa-ción de la Web oficial de la Casa Blanca) así como limitar la actividad de esta agencia y prohibir a sus científicos e investigadores hablar con la prensa. Esto es un intento de censura muy grave. Una comunidad de científicos con cede en Chicago, en respuesta a las decisiones y políticas de Trump ha decidido adelantar el reloj del fin del mundo 30 segundos quedando de 3 minutos a 2:30 minutos (cuando llegue a ceros será el fin del mundo). Desde Fronteras de la Ciencia nos solidarizamos con la comunidad científica que ha sido severamente atacada por el impresentable Trump.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Director de la revista Medicina Científica. ferfuentesmtyotmail.com