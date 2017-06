La consentida de papá

Celia Lora vuelve a posar desnuda para la revista del conejito, con el plus de que la entrevista se la hace su padre, Alex Lora de El Tri

Celia Lora, hija del reconocido músico Alejandro Lora, líder de El Tri, aparecerá por segunda vez en la portada de Playboy México, correspondiente a su edición de julio de 2017. Debido al éxito que tuvo su anterior incursión en la revista, en octubre de 2011 y porque el público así lo pidió, la estrella repetirá, esta vez con un portafolio mucho más atrevido y con una doble portada.

Por si fuera poco, su padre fue quien realizó la entrevista, algo que nunca antes había sucedido. Durante la charla Celia le confesó a su padre que nunca se ha preocupado por lo que la gente murmure de ella a sus espaldas:

“Ni tantito me importa y desde hace mucho. Yo no vivo para complacer a nadie, sólo quiero ser feliz. Ni me enojo, me vale madres. Me acostumbré desde chiquita”.

Esta segunda aparición de Celia refrenda la posición como la revista de estilo de vida para hombres líder en nuestro país. Sumada a la excelencia de sus plumas, su preocupación por presentar a las mujeres más bellas en fotografías con gran elegancia y sentido estético se mantiene patente a poco más de 15 años de existencia.

Con más curvas, Celia comenta que cualquier mujer puede ser feliz como sea: “Necesitas quererte a ti misma estés como estés. Si te quieres, lo proyectas, y es por eso que la gente me lo cree”.

Afirma que en la primera sesión de fotos para ‘Playboy’ México, se sentía muy delgada y que para esta nueva aventura se siente más cómoda: ”Ahora he comido más de lo normal”.

“Cada vez que engordo todo se me va al ‘chicharrón’, así que no tengo ninguna dieta, me siento muy feliz y creo que lo proyecto en las fotos”.

Sin temor a la edad y a sus cortos 33 años, Lora confirma que aún se emociona porque el próximo año también podría aparecer en la revista de Hugh Hefner.

La hija de Alex Lora dice que se gusta más ahora y deja atrás el pasado, pero no olvida el 11 de octubre del 2011 cuando posó por primera vez.

En su cuenta de Instagram, Lora dio a conocer la portada del número de julio de la publicación, de la que es figura.

Además de agradecer al equipo de la revista, Lora compartió la letra de la canción “Closer”, de Nine Inch Nails.

En octubre de 2011, Lora apareció en la revista, luego de haber estado en prisión por un accidente automovilístico en el que murió una persona.

“Soy una mujer muy segura de lo que hago y creo que esto es una recompensa de Dios por todo lo que me ha pasado”, declaró cuando se anunció un segundo tiraje de la publicación.