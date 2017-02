¡La Crisis del Tenis Latinoamericano!…

Como es sabido por todos, nuestro tenis nacional atraviesa por la peor crisis de toda su historia, nuestros tenistas tanto en hombres, como en mujeres, no ganan NADA, y el mejor de ellos ronda entre los 500 de la clasificación mundial. Pero esta debacle tenística no solo nos afecta a nosotros, sino a TODOS los demás países latinoamericanos. Hace algunos años, Chile tenía a Marcelo “El Chino” Ríos y Fernando González. El primero llegó a ser en marzo de 1998 el #1 del mundo, derrotando a leyendas de la talla de Sampras y Agassi, sorprendiendo y fascinando a todos por su extraordinaria facilidad para jugar al tenis, llena de genialidades y tiros prácticamente increíbles. Desgraciadamente su irascible carácter y explosivo temperamento, lo llevaron solo a alcanzar una final de Grand Slam, la del Abierto de Australia de ese mismo año, en donde sorpresivamente perdió ante el checo Petr Korda. En tanto González si bien no alcanzó las glorias de “El Chino”, siempre se mantuvo dentro de los primeros 20 del ranking, y al igual que su compatriota, en el 2007 alcanzó una final del Abierto Australiano, en donde cayó a manos de la leyenda viva Roger Federer, aunque en ese mismo año, logró colarse al quinto puesto de la clasificación mundial. En lo que se refiere a Brasil, tenía nada más y nada menos que Gustavo “Guga” Kuerten, quien ganó 3 Roland Garros (1997, 2000 y 2001), así como un Torneo de Maestros (2000) Este singular y popular tenista brasileño, no solo cautivo al público con su poderoso revés y potentes tiros desde el fondo de la cancha, sino conquistó al mundo con su gran simpatía dentro y fuera de la cancha. Que decir de Argentina, quien no solo tuvo 1 o 2 jugadores dentro de los mejores del mundo, sino una docena de ellos. Recordemos a Gastón “El Gato” Gaudio, quien también ganó Roland Garros del 2004 a su paisano Guillermo Coria. Otro gran jugador albiceleste fue David Nalbandián, quién ganó un Torneo de Maestros (2005) y llegó a ser #3 del mundo. Ecuador también tuvo 2 grandes tenistas con los hermanos Nicolás y Giovanni Lapenti, en especial Nicolás, el mayor de ellos, quien en 1999 llegó a ser el #6 del mundo, poniendo muy en alto la bandera de su país…¡Qué tiempos aquellos!

¡La realidad actual!…

Hoy en día la realidad es muy distinta, ya que el mejor jugador latinoamericano es el uruguayo Pablo Cuevas, quien se encuentra en el #22 del mundo a sus 31 años de edad. Le sigue el argentino y gran jugador Juan Martín Del Potro (36), quien después de estar alejado de las canchas por casi 2 años al parecer ha vuelto, esperando retomar el nivel que alguna vez tuvo, el cual lo llevó a ganar el US Open del 2009. Roguemos que “Delpo” vuelva y saque la cara por todos los latinoamericanos, ya que es el único jugador de élite que tenemos. Porque fuera de él… Nada. En la clasificación mundial le siguen sus compatriotas, Federico Delbonis (45), Diego Schwartzman (50), Juan Mónaco (65) y algunos más que ni la pena cabe mencionar. De los jugadores cariocas mejor ni hablar, el mejor clasificado es Thomaz Belluci en el 75, seguido de Thiago Monteiro en el 82. Como verán, nada de qué hablar, ni nada bueno que decir del tenis latinoamericano actual…¡Sálvanos Del Potro!

¿El por qué?…

En este breve espacio no pretendo descubrir el “hilo negro” ni nada por el estilo, y tampoco terminaría de mencionar las diversas razones que han originado esta caída el tenis en nuestro continente. Solo les expondré algo que me parece de vital importancia para tratar de explicar esto. Y es que en los últimos 10 años el tenis, así como todos los deportes en general, se ha profesionalizado a grados insospechados, tanto, que ya no es posible destacar a nivel mundial de la manera tradicional o de antaño. El chico o chica entrenando 6 horas diarias con su entrenador y de ahí a viajar e intentar ganarse su lugar en el circuito se acabó. Eso tristemente ya no lo veremos, ese tenis romántico se murió. Adiós a esos “garbanzos de a libra” (los casos anteriores), que por su puro talento, esfuerzo y dedicación salieron adelante. Hoy en día, detrás de cada profesional del deporte, y profesional del deporte no me refiero a las estrellas, me refiero solo a los jóvenes que van en ascenso e intentan grabar sus nombres con letras doradas dentro de los anales del tenis, hay una verdadera maquinaria o infraestructura deportiva, personas que trabajan por él y para él. Entrenadores físicos, psicólogos del deporte, nutriólogos, fisioterapeutas, sparrings, así como un gran Head Couch. Son solo algunos de los expertos que trabajan a diario con ellos. Imagínense lo que hay detrás de los consagrados. Obviamente todo ello ningún simple mortal lo podría sustentar, se necesita tener un papá millonario y fanático del tenis, para poder costear todo esto, o que detrás de él exista una VERDADERA Federación Deportiva, en asociación con poderosos patrocinadores que lo apoyen, y ni así se garantiza el éxito. Por ello es que los países con menos recursos, con organizaciones deportivas débiles, plagadas de corrupción y malos manejos, (Latinoamérica), cada vez más se tendrán que conformar con ver a las grandes potencias adueñarse del circuito mundial. Si no trabajamos juntos para fortalecer nuestras instituciones deportivas, mejorando y en muchos casos (México uno de ellos) creando de cero una verdadera infraestructura deportiva, nuestros jugadores pasarán a ser simples espectadores, sin ninguna posibilidad de competencia real…¿Así o más claro?

