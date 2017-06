La fama casi lo extingue

Confiesa Charlie Zaa que su alejamiento de la carrera musical, estando en los cuernos de la luna, se debió a que tocó fondo en muchos sentidos, pero gracias al amor de su familia y de Dios hoy disfruta mucho subir al escenario; y prueba de ello es su disco Celebración que grabó en México

Hace dos décadas aproximadamente, Charlie Zaa se convirtió en el fenómeno musical de aquella época al sacar un disco en donde se dedicó a homenajear a los mejores compositores del género de Bolero, justo en el momento en que Luis Miguel arrasaba con estas producciones de catálogo.

En ese momento y por su forma de cantar, muchos lo llamaron el nuevo Julio Jaramillo de la época moderna y es que Sentimientos, su disco debut que hasta la fecha ha vendido más de 6 millones de unidades en todo el mundo y que se ha hecho acreedor a un certificado Diamante (10 veces Platino) de la RIAA, además de influir a toda una generación de intérpretes románticos en América Latina, lo llevó a los cuernos de la luna.

Pero ese éxito, la fama y circunstancias que la vida lo hizo a tocar fondo, este colombiano decidió alejarse por mucho tiempo, inclusive los rumores de una posible adicción a las drogas lo llevó al borde de la muerte, lo cual no fue así, pero desapareció del mapa.

Sin embargo la familia, el amor de sus padres, hermanos y el acercarse a Dios hicieron que Zaa sanara, su mente la equilibró y desde hace 6 o 7 años siguió su carrera con discos de homenaje a gente como Joan Sebastian y lo que ahora busca retornar a las grandes ligas en México, su disco Celebración con el cual festeja 20 años de ese suceso que fue Sentimientos.

“Estoy feliz porque regresé a México con un regalo maravilloso que es un álbum Celebración que me da la oportunidad de festejar 20 años de carrera e incluye a seis grandes artistas mexicanos. Esta producción evoca mi primer disco que se llamó Sentimientos, con temas como Un disco más, Nuestro juramento, Ódiame y todas esas canciones que me dieron a conocer, pero además incluye la aportación de Cristian Castro, Yuri, Río Roma, La Sonora Santanera, Margarita, así como un grupo de Colombia que se llama Monsieur Periné”.

EL DECLIVE

En exclusiva con REFLECTOR, CharlIe, quien parece un joven de 20 años por lo bien que se ha cuidado y que confiesa no fue fácil, recuerda que esta carrera es muy complicada y más cuando se llega hasta los ‘cuernos de la luna’, en ese momento que te sientes superior a todos, ya que lujos, viajes, poder está en tus manos, pero el más importante el amor a uno mismo se te va y con ello muchas pérdidas personales empiezan a caer sin que se de cuenta, aunado a las adicciones.

“Hay que cerrar ciclos, entender que hay que dejar a un lado la zona de confort, pues de lo contrario se comenten muchos errores y hay que hacerlo con alma, vida y corazón. Me considero un hombre bendecido por tener una familia maravillosa, segundo por contar con una mano maravillosa que me rescató de todo eso que es la mano de Dios. Y él me ayudó a salir de esa crisis, donde pasa uno por un desierto a nivel enfermedad, económico o familiar, tenemos que estar muy pegados a la mano de Dios para salir de ahí y ver la tierra prometida. De pronto te das cuenta que lo tienes todo y en un instante no tienes nada. Si el éxito lo llevas suelto de la mano de Dios, difícilmente puede tener un bonito fin y para muestra aquí estoy, un hombre que aprendió a creer en las promesas que él me dio a través de mi familia y los pastores, y que gracias a eso llegué a crecer en todos los sentidos y ahora la carrera no me la como a puños, la disfruto con pequeños bocados para disfrutarlo, confesó.

REGRESARÁ A LA SALSA

Charlie Zaa, la voz más consolidada del bolero romántico y uno de los artistas colombianos de más renombre al nivel internacional, adelantó que a la par de lo que será la gira de Celebración, alista la salida de su próxima producción que será un disco de salsa para recordar sus inicios de carrera cuando xploró sus raíces en el género de salsa con su homenaje a Grupo Niche, En otro tiempo, y su participación como artista invitado en el proyecto del reconocido productor Sergio George, Salsa Giants.

“Yo inicié en este género, pero bueno se atravesó Sentimientos y ya saben todo lo que pasó, ahora estoy checando la realización de un disco con canciones netamente salseras y celebrar también que ese género me abrió las puertas y aunque en mi espectáculo lo utilizo, si quiero sacar algo importante muy al estilo de Marc Anthony, para que sea parte de esta celebración que hoy la disfruto de la mano de mi familia, mis seguidores”; mencionó.