La familia, su prioridad

Este viernes Shakira lanza su nueva producción El Dorado, el cual considera el más difícil de lograr porque ahora su vida se divide en ser madre, esposa, amiga, cantante y compositora

La cantante Shakira lanzará este viernes a nivel mundial su nueva producción discográfica El Dorado, material que contiene los exitosos temas La bicicleta junto a Carlos Vives; Chantaje con Maluma y Deja Vu, a dueto con Prince Royce.

Previo a este lanzamiento, miles de admiradores de la intérprete colombiana, escucharon en exclusiva las 13 canciones de este material, en 900 locaciones de todo el mundo.

México no fue la excepción y cerca de 50 fans de Shakira, así como varios medios de comunicación, tuvieron la primicia de escuchar las canciones que contiene “El Dorado”.

“Al prepararme para esta aventura, me encontré con un lienzo en blanco, luego de haber pasado un tiempo dedicado a mis hijos y a mi familia. Pero gracias a ese apoyo de la familia y los amigos me impulsó a comenzar a crear y así surgieron las ideas”, compartió Shakira a través de un video en la sesión de escucha realizada en un hotel de la Ciudad de México.

Después de tres años de espera, los fans de Shakira están de enhorabuena y es que la cantante estrenará mañana su nuevo disco: El Dorado, un álbum compuesto por 13 canciones de lo más variadas. A pesar de que la grabación de El Dorado ha sido la más divertida para Shakira, también ha sido una de las más duras ya que no ha sido fácil para la artista poder compaginar su vida laboral con la personal.

En dicho audiovisual, la intérprete compartió que cada uno de los temas del disco los descubrió como unas riquezas preciosas. “Tal como la leyenda colombiana de la ciudad perdida de El Dorado, que luego de muchos años al fin fue encontrada llena de oro y hermosos tesoros”.

“Para mí lo primordial en mi vida es mi familia, el amor, la salud… Lo demás no tiene tanto peso, aunque adoro crear, sobre todo ahora que lo he hecho no como en otros trabajos, en los que me autoexigí demasiado. Quizás porque ser madre es ahora mi trabajo fundamental, el más duro, pero también el más satisfactorio, y entrar en el estudio se ha convertido en un hobby”, relata.

En una visita fugaz a Madrid desde Barcelona, donde reside desde hace años junto a su pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus dos hijos en común, a quienes dedica “El Dorado” (Sony Music), undécimo disco de estudio su carrera, que se publica el viernes con ella en la portada emergiendo de una especie de baño lácteo rejuvenecedor.

El disco contiene 13 temas, del que se desprenden canciones en pop, vallenato, bachata, y tres canciones en inglés.

“Nada”, “Amarillo”, “Perro fiel” junto a Nicky Jam; “Trap”, al lado de Maluma; “Comme moi”, con el francés Black M, son algunos de los temas del álbum. Y en inglés los títulos son: “When a Woman”, “Coconut Tree” y “What we said”, junto al cantante Magic!.

El resultado es, en sus palabras, uno de los álbumes que más ha disfrutado en su vida, realizado “en plena libertad” y sin presión.

“Me incentiva a seguir y a pisar de nuevo los escenarios”, prosigue la artista, quien, salvo actuaciones puntuales, no ha realizado giras en los últimos años. Su primer hijo tenía un año cuando la artista publicó su anterior álbum, el homónimo “Shakira” (2014), que se lanzó casi sin promoción.

Deseosa de probar nuevos sonidos y combinaciones, la artista se ha rodeado de una nómina aún más larga de colaboradores en El Dorado que incluye al puertorriqueño Wisin (en Perro fiel, otro potencial éxito estival), el estadounidense Prince Royce, los canadienses MAGIC! y el rapero galo de origen guineano Black M. De su mano Shakira añade el francés a los idiomas de este disco, que, además del inglés y el español, incluye algún pequeño guiño al catalán con un “T’estimo” en “Amarillo”, otra evidente declaración de amor como lo es “Me enamoré”, sencillo dedicado a su pareja, que participa en el videoclip.

Quienes se acerquen a “El Dorado” encontrarán temas muy familiares, por cuanto han visto la luz en los últimos meses o semanas, empezando por “La bicicleta”, el gran éxito del pasado verano, compuesto junto a su compatriota Carlos Vives y objeto de una denuncia por plagio que un juez español admitió a trámite.