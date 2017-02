La libra La Volpe

SÓLO FUE CASTIGADO UN PARTIDO POR INGRESAR A LA CANCHA

También Samudio se pierde el clásico joven contra Cruz Azul

El técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe sólo fue castigado un partido por haber ingresado a la cancha la noche del sábado durante el juego que América perdió 1-0 de visita frente al Guadalajara en el estadio Chivas.

Una sanción que se queda corta, pues el timonel de Águilas no sólo invadió el terreno de juego, también le metió el pie a Jesús Sánchez tirándolo al suelo y aunque el silbante Luis Santander lo expulsó ¡nada reportó en la cédula arbitral!

No consignar la causa de su expulsión al minuto 74 es una prueba evidente de que desde el sábado ya estaba cantado que no suspenderían más de un partido a La Volpe, una situación que deja muy mal parada a la Comisión de Arbitraje que preside Héctor González Iñárritu, que exige respeto para sus colegiados, pero que ni ellos mismos se lo dan al no ser claros y fidedignos.

EL DICTAMEN

“La Comisión Disciplinaria da a conocer el reporte de sancionados tras la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

“Figuran solamente un jugador y un director técnico suspendido, ambos del Club América.

“Miguel Ángel Ramón Samudio fue castigado un cotejo por ser culpable de conducta violenta.

“Al entrenador Ricardo La Volpe, se le aplica una suspensión de un partido por ingresar al terreno de juego ó a la cancha, sin previa autorización del Árbitro”.

NO APELARÁ EL CLUB AMÉRICA

Sólo faltaba…

La directiva del club América decidió no apelar la sanción que la comisión disciplinaria contra su técnico Ricardo La Volpe, quien fue expulsado por ingresar al campo y cometer una zancadilla a un jugador de Chivas durante el clásico nacional.

Los dirigentes del cuadro azulcrema consideran que la acción donde La Volpe derribó a Jesús Sánchez se dio sin estar el balón en juego, pues ocurrió después de que el árbitro central, Luis Enrique Santander, tomó la decisión de marcar saque de banda y no interrumpió una acción natural del juego.

TUCA, AL BANQUILLO DE ACUSADOS

La comisión disciplinaria continuará con la investigación de los hechos ocurridos en el Estadio Luis Pirata Fuente, por lo que no se han anunciado las medidas correspondientes, luego de la trifulca ocurrida en las tribunas al final del encuentro entre Tigres y Veracruz.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informa que continúa abierto el proceso de investigación sobre los hechos violentos acontecidos en la tribuna del Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, al término del encuentro Tiburones vs Tigres correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX”.

“Ambos clubes tendrán su derecho de audiencia, tras la cual, y al contar con los elementos necesarios, la comisión disciplinaria informará sus conclusiones”, se explicó en el comunicado.

Así las cosas, el técnico Ricardo Ferretti también podría ser suspendido, pues aunque el árbitro Óscar Macías tampoco reportó algo en la cédula, hay pruebas documentadas de que el Tuca insultó y dio empellones a un policía, más allá de tener o no razón en exigir seguridad para la afición de Tigres que acudió al duelo frente a Veracruz.

Asimismo, dicho comité se encuentra en proceso de recaudación de elementos respecto a la botella lanzada al terreno de juego en el Estadio Morelos. Al recibirlos también determinará lo conducente.