¡Que alguien nos explique!, como bien lo inquiere Hanz Pujenhémer, personaje alemán creado por Eugenio Derbez, acerca de la reinvención de Televisa en su barra programática noticiosa por la telera nuestra y abierta de cada día.

Para los telévoros la noticia es que no hay noticias. Denise Maerker sustituyó a Joaquín López Dóriga en el horario estelar informativo, con la tradición de hace más de seis décadas enraizada por los hábitos y costumbres. Pero de buenas a primeras “10 en punto” viene a ser un “reloaded” de “Punto de partida”, el programa que Denise realizaba al terminar “El Noticiero”, conformado principalmente por reportajes de investigación.

“10 en punto” desconcierta a tal grado que a falta de noticias de primera mano uno como telévoro busca la instancia más cercana, esto es “Hechos”, con Javier Alatorre, bien Milenio TV, Telefórmula, Foro TV y hasta Excélsior TV.

El tiempo, el peor enemigo de quien conduce un espacio noticioso, le juega sucio a Denise Maerker, quien por andar presentando sus reportajes de fondo y olvidándose de las noticias no solo nacionales e internacionales, tuvo que pasarse de tiempo para cerrar su espacio con solo 20 segundos acerca del sismo que azotó Italia y dejó decenas de muertos y heridos.

Apresurada, Maerker concluyó “10 en punto” y los telévoros nos quedamos con la pregunta: “¿Y ahora quién podrá informarnos? ¿qué más ocurrió en México y el mundo?

Los cambios sin ton ni son de Televisa, hechos más para complacer a quienes no ven televisión sino que están aferrados a los dispositivos móviles, plataformas y redes sociales, están jugándole en contra a una empresa que ha sido líder en generación de contenidos, en especial con un sistema informativo como Noticieros Televisa. Sus reporteros no aparecen, están relegados, la información nacional y de la CDMX no fluyen y brillan por su ausencia, para dar paso a reportajes que en “Punto de partida”, su nicho natural, tenían tiempo y espacio.

Denise Maerker es una periodista capaz y sumamente preparada –abogada y con estudios de doctorado en sistemas políticos comparados en la Sorbona de París-, pero la sillota de Noticieros Televisa no admite que los asiduos telévoros hagan el zapping hacia otras ofertas informativas.

El único que goza del cambio de foro es López Dóriga, con sonrisa de oreja a oreja, homenajeado, despedido por propios y extraños, entrevistado, halagado a diestra y siniestra, con copa de champagne en mano y con programa propio desde “Chapultepec 18”, sí, el de la dirección correcta. Por favor Hans Pujenhémer: “¡Que alguien nos explique!”…

Ver para creer. Telévoros: ¡Uníos!