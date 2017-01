La última y se retiran

Anuncia Sergio Corona que el clásico America Chivas 2017 será la última apuesta de futbol con su compadre Manuel El Loco Valdés; Pedro Fernández grabará tema escrito por el actor y comediante

Tras 45 años de tradición, Sergio Corona y Manuel “El Loco” Valdés harán su última apuesta ante el próximo partido de futbol entre el América y el Guadalajara, a efectuarse el 18 de febrero próximo.

“El que pierda se tatuará el escudo del equipo que gane. Será la última porque Manuel está ocupado y yo también. Tengo muchas cosas que hacer y hay muchas otras personas a las que también les dejamos la idea de que apuesten”, explicó Sergio Corona.

Recordó que una de las apuestas que perdió y que más le dolió fue cuando “El Loco” lo obligó a vestirse de trabajadora sexual.

“Me maquilló, me dio un cigarro a fumar, me recargó en un poste y me dijo: ‘Te tengo dos clientes'”.

Sin embargo, también existe el castigo que considera le aplicó mejor al comediante y fue aquel en el que le pidió hiciera un “streptease” en plena avenida Paseo de la Reforma.

“Yo pensé que se iba a quedar en ‘short’ y no, se quedó en tanga enseñando sus miserias”, platicó entre risas.

Sergio Corona también informó que el cantante mexicano Pedro Fernández le grabará un tema para su próximo disco. Se titula “Pa’ qué me hiciste venir”.

“La letra dice así: Pa’ qué me hiciste venir si ni siquiera me abriste, si ni siquiera dijiste ya no estés fregando, sácate de aquí”.

Es una faceta, que, dice, pocos saben de él, como cuando José José le grabó una canción, lo mismo que Xavier López “Chabelo” e hizo una versión del éxito “Amor eteno” como himno del golf.

“Yo tenía mucha preocupación porque entre golfistas esa parodia es famosa y si Juan Gabriel se enteraba no quería que pensara que es un agravio o que hacía mal uso de ella. Me lo encontré en el homenaje a ´Chespirito´, y le expliqué.

“Le dije que sin pedir permiso, ya la han grabado, por eso se ha difundido; incluso, me han llegado copias de Los Ángeles y Argentina. Le aseguré que no la había grabado, que no la vendo ni la exploto y su respuesta fue: ‘No te preocupes, Sergio. Somos muy buenos amigos, todo lo mío es tuyo’.

“Ese día iba con uno de sus hijos, por lo cual ya no tengo ningún temor, pues hubo testigos de que él lo cedió, de que lo autorizó”, concluyó Corona, quien el lunes inició las grabaciones de la séptima temporada de la serie de televisión “Como dice el dicho”, en la que interpreta a “Don Tomás”. (NOTIMEX)