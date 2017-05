La violencia nunca se fue; terror en Reynosa; Héctor Suárez se dice amenazado; Mancera y 2018

Enrique Peña Nieto aseguró ayer que los índices de criminalidad han vuelto a niveles del pasado.

En realidad, nunca se fueron.

En la 52 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aseguró, sin mencionarlo, que las cifras en diversas entidades empezaron a regresar a las del lúgubre sexenio del ex presidente emanado del PAN, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Peña Nieto reclamó por enésima ocasión, tal como lo hiciera su antecesor, a los gobiernos estatales y municipales asumir su responsabilidad y no facturársela al gobierno federal.

Y mientras lo decía en Jojutla, Morelos, donde se vive un drama por la fosa común con más de cincuenta cuerpos, Reynosa, Tamaulipas, vivía el segundo día consecutivo de bloqueos, ataques, tiroteos y un muerto, en alerta roja, por la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas.

Tamaulipas ha sido un estado conflictivo siempre.

Ahí, en Ciudad Victoria, Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, fue ejecutado en junio de 2010, a seis días de la elección para gobernador.

Tomás Yarrington, preso en Italia y próximamente extraditado a Estados Unidos; y Eugenio Flores, investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con los malandros, ejemplifican la violencia que ha vivido Tamaulipas desde hace décadas.

Ambos fueron gobernadores y ambos son del PRI.

Amenazado

Héctor Suárez no puede ni dormir.

Así lo asegura el comediante, conocido por su crítica y sátira política desde la década del ochenta y antes.

Dice que fue amenazado de muerte con un arma en la nuca y lo atribuye a las críticas que ha hecho a este gobierno federal.

El creador del programa ¿Qué nos Pasa? de finales de la década del ochenta y principios del noventa ha sido incisivo en sus comentarios por La Casa Blanca y los errores del gobierno priísta.

Asume Mancera

Miguel Angel Mancera asumió ayer la presidencia de la Conago, a unos meses de que defina cómo enfrentará el desafío de la elección presidencial 2018.

El mandatario capitalino ha dicho en distintas ocasiones que en septiembre u octubre deberá definirse, lo que coincide con su tiempo al frente del grupo de gobernadores. Será un escaparate extraordinario y estratégico.

Desleal

El desleal Graco Ramírez Abreu, gobernador de Morelos gracias al efecto López Obrador en la elección de 2012, no pierde la oportunidad de tirarse al piso y de lanzar sus críticas a quien lo puso en palacio de gobierno.

En su discurso, ante los gobernadores y el jefe del Ejecutivo federal, criticó, sin mencionarlo, a López Obrador, cuando llamó a cerrar el paso al populismo y a quienes descalifican las instituciones.

Graco, quien presume haber ganado gracias a su enorme popularidad y carisma –¿en que país será?–, ahora quiere ser ¡candidato presidencial!

Ridículo.

Solidez

El Infonavit rindió ayer un homenaje a su fundador, Jesús Silva Herzog Flores.

David Penchyna Grub, director general del Infonavit, recordó cómo, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público, fundó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y cómo ha evolucionado.

Al destacar que uno de cada cuatro créditos se ha otorgado en esa administración, destacó el rol que desempeña para la tranquilidad de los trabajadores.

-No subirán tasas de interés, se ha incrementado la capacidad de crédito, 70 por ciento más, hasta un millón 600 mil pesos en la modalidad de básico o tradicional.

Actualmente, hay poco más de 21 millones de derechohabientes. De ellos, 16 millones al día de hoy no han ejercido su derecho, dijo.

-Más de 9 millones 400 mil créditos en 45 años, finalizó.

Y con la voz entrecortada, recordó cómo Silva Herzog Flores hizo crecer a la institución.

Instalados

Terminó el periodo ordinario, pero en el Senado continúan los trabajos.

En este receso, la senadora priísta Graciela Ortiz presidirá la primera comisión de trabajo que incluye a Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual será instalada el martes de la semana próxima.

Cínico

Eduardo Bailey, ex líder del PRI en Nuevo León y delegado de la SCT, reapareció ayer… con un amparo en la mano.

Dice el joven, al que se vio salir corriendo del hospital con una bata y enseñando las tepalcuanas, que no huyó del hospital a donde fue llevado al asegurar que tenía presión alta.

-Pude haber salido en shortcito, en batita, pero lo cierto es que no había orden de aprehensión, presumió el acusado de un quebranto por 360 millones de pesos cuando fue director del Isssteleón.

¡Ay, Markito!

Marko Cortés se dio ayer un tiro en el pie.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) pidió investigar el manejo de recursos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su dirigente, Andrés Manuel López Obrador.

-Es importante saber de dónde viene el cien por ciento de -los recursos, así como los de Andrés Manuel, dijo a gritos.

Cabe recordar a mi no querido y no estimado Marko Cortés, que Eva Cadena, la diputada con licencia y ex candidata a alcaldesa de Las Choapas, Veracruz, era integrante del PAN antes de sumarse a Morena.

¿Lo sabrá?

