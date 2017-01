La Volpe, no me gusta en el América

Carlos Reinoso

Mientras Ricardo Peláez este no regreso a Coapa.- Veracruz a cambiar su ‘historia negra’ en el Azteca

Veracruz, Ver.- El técnico del Veracruz, Carlos Reinoso, reconoció la capacidad de su colega Ricardo La Volpe, aunque dijo que no le gusta para dirigir a las Águilas.

Todo salió cuando se le preguntó su saludaría al ‘Bigotón’, por aquello de las cábalas de éste, a lo que dijo que eso no es fundamental. “En esas cosas yo no creo, sólo creo en el futbol y que quien juega mejor que el rival gana, esperamos jugar mejor que ellos y ganar…Y Ricardo es un extraordinario técnico, pero no me gusta en el América”.

Cuestionado sobre si regresaría al América dijo que mientras Ricardo Peláez este como directivo no lo hará, además de agregar que va a terminar su vida en Coapa, porque cuando muera sus cenizas serán esparcidas en las instalaciones del club. “Yo si soy americanista, aunque se que en este momento defiendo la playera de Veracruz”.

Por otro lado, Reinoso expresó su deseo de vencer al América y cambiar la historia negra que tiene el Tiburón cuando visita el Azteca. “Leía las estadísticas y son terribles. Cuando jugamos en la Ciudad de México se sufre porque vamos del nivel del mar, pero esperamos que ahora sea diferente”.