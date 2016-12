¡La Volpe sigue con el América!

Ya planea el siguiente torneo

Estará en contacto con la directiva para ver lo de los refuerzos

Al margen de haber puesto en duda su continuidad la noche del domingo, tras haber perdido la final del Apertura 2016 contra Tigres, Ricardo La Volpe seguirá en el timón del América.

Admitió que luego del partido dijo que estaba cansado, pero de las situaciones que hay en el futbol y de la prensa, “platiqué con Ricardo Peláez –presidente deportivo del club- y le dije que yo estaba muy alterado, caliente, por cómo me robaron el partido…son cuestiones que no son ecuánimes, que no hablan de futbol, del desarrollo de los partidos”

Sin embargo, ya más frío meditó y confirmó que cumplirá su compromiso de dirigir el siguiente torneo a las Águilas.

“Yo ya estaba más tranquilo hoy. Hablamos de cómo vamos ir reforzando el equipo. Ricardo (Peláez) tomará las determinaciones; como siempre las toma él. Seguiremos en contacto por teléfono y ya veremos qué pasa”, dijo a ESPN.

Pero algo deja bien claro el Bigotón: “No me voy de América”.

Ricardo presume que desde su llegada al timón de las Águilas en los 90 minutos no perdió ningún partido, salvó el del Real Madrid lógicamente.

Así, La Volpe y Peláez ya trabajan sobre los ajustes que habrá en el equipo, de las altas y bajas que planean y del programa de actividades que tendrán a su regreso de las cortas vacaciones que tendrá el equipo.