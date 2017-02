La Volpe sigue, por el momento

RICARDO PELÁEZ LINARES

Que Oribe Peralta no dijo lo que dijo.- Confianza en repuntar

Aunque Ricardo Peláez Linares asegura que el Club América no tiene en mente cesar al técnico Ricardo Antonio La Volpe, en caso de que este sábado pierdan el clásico nacional frente a Chivas de Guadalajara, en el aire queda la sensación de que sí podrían echarlo si de pronto no logran mejorar los resultados en este Clausura 2016 de la Liga MX.

Abordado en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, antes de volar a Guadalajara al frente de La Volpe y las Águilas, el presidente deportivo dijo que Oribe Peralta no dijo que “la continuidad de La Volpe estaba en duda por la situación del equipo”.

“PERALTA NO DIJO LO QUE DIJO”

“No lo entendí así, no lo dijo así (Oribe) la decisión la tomó yo y por el momento no tengo pensado mover al técnico, hay muy buena comunicación, buen ambiente, no han salido las cosas pero estoy seguro que nos vamos a recuperar”.

Peláez Linares comentó que no quería caer en fases trilladas y por ello confesaba que más allá de los tres puntos, ganarle a Chivas reviste mayor importancia, más aún cuando esperan que con un triunfo sea el repunte de La Volpe y sus pupilos.

SE JUEGAN MÁS QUE TRES PUNTOS

“Por la fecha que se juega, el puntaje que tenemos es momento de marcar diferencia, sumar de a tres y encaminarnos, si ves la tabla de posiciones con una victoria te metes en una zona importante y es lo que pretendemos esta semana”.

Lo bueno para el directivo es que América siempre llega como víctima, pero que al final el resultado dice lo contrario cuando se enfrentan al Guadalajara.

ÁGUILAS SIEMPRE LLEGA COMO VÍCTIMA

“Casi siempre somos víctima por diferentes circunstancias, entonces hay que hablar en la cancha, por ello todos los partidos son importantes, ahora estamos en temporada regular, los eliminamos en dos liguillas consecutivas, pero el partido de hoy es distinto, las circunstancias son distintas. Estamos confiados en que podemos sacar un buen resultado por lo que trabajamos en la semana”.

“Cada partido es distinto, tampoco vamos a caer en exceso de confianza, es un muy buen equipo al que vamos a enfrentar y se merece todo nuestro respeto”.

DESMIENTE A PULIDO

Tiempo de desmentir para Peláez, el directivo también aseguró que durante su gestión al frente de Águilas, que ya es de cinco años, en ningún momento intentaron acercarse, mucho fichar, ni a Alan Pulido ni a Rodolfo Pizarro, como trascendió el jueves en Guadalajara.

“No solemos responder más que en la cancha cuando se puede, lo de Pulido y (Rodolfo) Pizarro es una mentira total porque nunca en cinco años los hemos buscado y no hay mucho que aclarar”.

VUELAN A LA PERLA DE OCCIDENTE

Águilas de América voló ayer a Guadalajara para enfrentar esta noche al Rebaño Sagrado en el estadio de Chivas, en punto de las 21:06 horas, en duelo correspondiente a la jornada siete del Clausura 2017 de la Liga MX.