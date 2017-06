Lamenta cancelación de serie

Afirma Alfonso Herrera esta triste por la cancelación de la serie Sense 8 y rescata el valor de la amistad que se hizo en la serie; sólo soportó dos temporadas por falta de presupuesto

El actor Alfonso Herrera lamentó la cancelación de la serie de ciencia ficción Sense8”, en la que participó, a la que definió como muy significativa y compleja por su historia.

“Para mí y para todos los que estuvimos en el proyecto fue muy significativa, tanto por la complejidad de su historia y producción, como por su trasfondo”, externó Herrera en un comunicado en el que también agradeció a la plataforma de Netflix, así como a las hermanas Wachowski, a James Mcteigue, a Carmen Cuba y a Peter Friedlander por hacerlo parte de esa “hermosa y vanguardista historia”.

“Reitero mi admiración por Lana (Wachowski), por su pasión y compromiso, de los cuales nos contagió día a día en cada locación y en cada puerto al que llegamos para armar este complejo rompecabezas, que nos dio tanto”, expresó el ex RBD.

Luego de dos temporadas, Netflix dio a conocer que no continuará con la serie de ciencia ficción de las hermanas Wachowski (The Matrix), en la que también participó la mexicana Eréndira Ibarra.

Una semana después de que el gigante del “streaming” anunciara el adiós de la serie “The get down”, se acaba de confirmar que no renovará el drama de ciencia ficción producida por las hermanas Wachowski (The Matrix), “Sense 8”, de acuerdo a información The Hollywood Reporter.

Sense 8, que debutó en 2015, contó en sus dos entregas con 23 episodios, en los que a lo largo de 16 ciudades y 13 países, los personajes de la trama se encuentran interconectados psicológicamente.

El elenco incluyó a los actores británicos Aml Ameen y Tuppence Middleton, la surcoreana Doona Bae, la estadunidense Jamie Clayton, el español Miguel Ángel Silvestre y los mexicanos Alfonso Herrera y Eréndira Ibarra.

“Fue todo lo que nosotros y los fans soñamos: Audaz, emocional, impactante e inolvidable… Nunca había existido un show tan global, con un elenco y equipo igualmente diverso”, expresó Cindy Holland, Vice Presidenta de Netflix Originals.

Mientras que Netflix Latinoamérica confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Gracias por ser parte de este viaje #Sense8 termina, pero nuestra conexión durará para siempre”.

Sense8 es una serie estadounidense para la televisión web de ciencia ficción creada, escrita y producida por las Hermanas Wachowski y J. Michael Straczynski. La primera temporada consta de 12 episodios y se estrenó en Netflix el 5 de junio de 2015.

La segunda temporada se estrenó el 23 de diciembre de 2016, en un especial navideño de 2 horas. El resto de la temporada se subió a Netflix el 5 de mayo de 2017.

Lana y Lilly Wachowski son responsables de la mayor parte de la dirección de la serie, y el resto es manejado por un número de personas que han colaborado con ellas en el pasado, incluyendo el codirector de Cloud Atlas, Tom Tykwer.

La trama gira alrededor de ocho desconocidos de partes diferentes del mundo que de repente se conectan mental y emocionalmente. La serie explora temas como la política, la identidad, el racismo, la sexualidad, el género y la religión.

El 8 de agosto de 2015 la cuenta oficial en Twitter de Sense8 publicó un vídeo de los miembros del elenco que anuncian que la serie ha sido renovada para Netflix una segunda temporada programada para el 2017. Esta fecha coincide con el cumpleaños de los ocho personajes principales dentro del universo de la serie.

El 23 de diciembre de 2016 Netflix publicó el primer episodio de la segunda temporada. Los restantes diez episodios se estrenaron el 5 de mayo de 2017. Las críticas a la segunda temporada fueron muy buenas, incluso mejorando a las de la primera temporada.