¡Lás-ti-ma…Chivas!

TUVO AL CAMPEÓN TIGRES EN LA LONA, PERO…

Pulido y Pizarro pusieron a soñar al Guadalajara, pero con un doblete el francés Gignac, en el cierre del juego, los hizo despertar

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Chivas de Guadalajara tenía en la lona a Tigres de Nuevo León, pero no le aguantó el ritmo y terminó por ser alcanzado 2-2, anoche en el juego de ida de la final por el título de Clausura 2017.

Un empate que en cambio deja ahora a los pupilos del argentino Matías Almeída contra las cuerdas, al dejar despertar al campeón del Tuca Ricardo Ferretti, pues en vez de liquidarlo, lo dejó más vivo que nunca, rumbo al bicampeonato de la Liga MX.

Es cierto, el Rebaño no sólo tuvo mucho mérito al maniatar a Tigres prácticamente a lo largo del partido, sino que además supo aprovechar los errores del portero argentino Nahuel Guzmán para tomar la delantera, pero en la recta final no soportó la presión universitaria y con un par de genialidades del francés André-Pierre Gignac, la ventaja se diluyó ante la euforia y algarabía de unos 42 mil aficionados que abarrotaron El Volcán del estadio Universitario.

MANIATÓ AL TIGRE

El equipo de Guadalajara hizo un juego casi perfecto, pues de entrada resistió los embates en los primeros minutos de Tigres y luego poco a poco, aún sin tener el control del balón, se sacudió la presión para buscar el gol en la primera oportunidad que se tuviera.

De cualquier forma Tigres generó peligro y la primera que tuvo fue en los botines de Gignac, quien con un tiro de media distancia buscó anotar, pero no logró su cometido.

Luego Lucas Zelarayán puso en serios aprietos al Guadalajara con un potente disparo, que para fortuna rojiblanca se fue por encima del guardameta Rodolfo Cota, enseguida Jesús Dueñas tuvo otro chance tras un contrarremate dentro del área, otra vez se ahogó el grito de gol en las tribunas, mientras el balón se iba por las nubes.

NAHUEL… CHIVAHERMANO

Tigres siguió con su intento de proponer, pero gracias a una equivocación de Nahuel Guzmán se abrió el marcador a favor del Rebaño al minuto 23, tras una jugada de táctica fija en un tiro de esquina por derecha, donde el portero argentino dejo el balón a la deriva para que Alan Pulido anotara.

Conforme avanzaron los minutos mientras Tigres tenía el control del esférico, Chivas el control táctico, y aunque Guido Pizarro estuvo cerca de anotar con un tiro de media distancia que Cota mandó a tiro de esquina, fue otro error de Guzmán el que permitió el segundo gol del Rebaño, ahora en los pies de Pizarro.

Con el 2-0 a favor, Chivas se fue al vestidor, dejando en el airea la sensación de que el campeón estaba a un tris de ser liquidado durante el segundo tiempo, pero no fue así.

NUNCA DESISTIERON

Y es que en la parte complementaria, además de que Guadalajara no pudo sostener el ritmo, Almeyda realizó algunos cambios que les hicieron perder el control de los tiempos y los espacios, pues ya sin Calderón, Pineda y Hernández, se generaron las condiciones para que Tigres hiciera de las suyas con un par de genialidades de André-Pierre.

Así las cosas, el Rebaño replegó sus líneas y apostó por mantener la ventaja que tenía en el marcador, lo cual había conseguido gracias al sacrificio colectivo hasta el minuto 85, pero apenas tres minutos recibieron el doblete de Gignac, que no sólo significa no perder con el 2-2 parcial, sino sobre todo representa una gran inyección anímica para unos Tigres que no la veían llegar.

GOLES

0-1, Minuto 23: Tras un centro al área chica de Tigres que Nahuel ataca mal, en el regate la pelota le queda a Alan Pulido, quien la conectó hacia el arco universitario.

0-2, Minuto 42: Pulido dispara dentro del área tras recibir un balón filtrado, remate que no pudo contener Guzmán y en el contrarremate Rodolfo Pizarro manda el esférico al fondo de las redes.

1-2, Minuto 85: Tras una diagonal retrasada de Damián Álvarez hacia el manchón de penal, André-Pierre Gignac hizo gala de técnica para mandar el balón al fondo de la portería rojiblanca con potente zurdado que no pudo detener Cota.

2-2, Minuto 88: Tras un largo pase de Luis Alfonso Rodríguez desde terreno felino, Gignac controla el balón y de paso elude la marca de Rodolfo Cota, para mandar un tiro cruzado desde la punta derecha hacia dentro del arco rojiblanco.

ESTÁ EN EL AIRE

La moneda está en el aire, Chivas salió del Volcán con un resultado que parece bueno, pero con la amargura de verse alcanzado por unos Tigres que amenazan con impedir el ansiado título 12 rojiblanco y a cambio lograr la sexta corona universitaria.

SE LESIONA ARIS HERNÁNDEZ

Para no variar, Chivas tuvo otra baja en la final de ida, luego de que sui lateral izquierdo Edwin Hernández se lastimó y no pudo terminar el partido, convirtiéndose en duda para la vuelta.

MACÍAS, CON BUEN MANEJO DE PARTIDO

El árbitro del encuentro fue Óscar Macías, con un buen desempeño y excelente manejo de partido, pese a que los especialistas ex árbitros de la TV de cristal siempre tendrán algo que criticar.

EMPATE AGRIDULCE

La igualada entre Tigres y Chivas tiene varios ángulos. A bote pronto le deja mal sabor a los rojiblancos porque tenían el triunfo en la bolsa y se los sacaron, pero si antes del juego les hubieran preguntado al más optimista que si firmaba el empate seguro hubiera dicho que sí. Viéndolo en frío, salió vivo del Volcán, algo que muchos consideraban improbable, ya que pensaban que desde anoche Tigres goleaba y podría definir la final. Cuestión de enfoques, aunque lo cierto es que perdonó dándole vida al tigre. Como dice el ‘Perro’ Bermúdez ‘la tenía, era suya…’