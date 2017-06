Le arman toda una pachanga

Angélica Vale recibirá múltiples homenajes en Mentiras el Musical, donde hará de todo y recibirá una que otra sorpresa por parte de la producción y sus compañeros actores

La actriz y cantante Angélica Vale debutó hace seis años en “Mentiras” y desde entonces se ha convertido en una de las consentidas del público y la compañía, por lo que esta semana recibirá un homenaje de la producción del musical.

Quecho Muñoz, director residente de la obra, explicó que la celebración ocurrirá durante las funciones del jueves 15 al domingo 18 de junio en el Teatro México del Centro Teatral Manolo Fábregas.

El jueves será una función multiestelar en la que participarán Lolita Cortés, Lorena de la Garza, Dalilah Polanco, Lenny de la Rosa y Angélica Vale bajo el título de Mentiras inocentes, en la que la producción hace travesuras al elenco.

Angélica contra todos se denomina la representación del viernes. En ella La Vale interpretará a todos los personajes: Daniela, Dulce, Yuri, Lupita, Manuela y Emmanuel.

El sábado será una parodia ochentera y Angélica imitará a algunas cantantes de la época, así como una que otra noventera, por ejemplo, Lucero.

Finalmente el domingo será Sorpresas para Angélica en la que la producción agasajará a la actriz y ella no sabe lo que le espera.

El productor Morris Gilbert aclaró que con esos aditivos la trama de “Mentiras” no se altera, sólo se hace un paréntesis para agregar todo esto y continúa íntegra la acción.

“Tengo mucho nervio. Mi más reciente función fue en febrero y desde entonces no hago a ‘Daniela’, a quien interpretaré sólo el jueves, y al otro día serán los demás personajes. El sábado estaré más tranquila porque echaré relajo con las cantantes que he imitado toda la vida y si la riego como que no hay tanta bronca”, comentó Vale.

FELIZ CON SU MATRIMONIO

Expresó que se siente agradecida con el público que sigue fiel a Mentiras, aquel que llena cada función de sus nueve años de temporada.

“Gracias a Dios no tengo que irme a un momento personal para interpretar a los personajes. Mi marido y yo tenemos un matrimonio sano porque existe mucha comunicación y confianza. Él sabe de mi trabajo, lo conoce y me apoya, sabe que no puedo vivir sin él y tampoco sin mis hijos.

Si le digo que me voy seis meses a Miami para hacer una novela me dice que por supuesto me voy con mis hijos y que él va y viene los fines de semana. También ha pasado al revés. Gracias a Dios tenemos una amistad dentro de nuestro matrimonio, aunque también está la pasión y el amor”, dijo.

VAN POR TRES MIL

A su vez Morris Gilbert informó que en septiembre se celebrarán las tres mil representaciones y confía en que alguien escriba un libro sobre el musical, pues considera que será muy interesante para los fans y los actores que han participado.

“Le podría como título Las verdades de Mentiras y sería una especie de anecdotario. Los recuerdos vendrían desde el montaje porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo estaba tan nervioso y estresado que una contractura me duró cinco años.

“Desde luego, José Manuel López Velarde (el autor y director) sabía mucho más y los demás le creíamos, íbamos detrás de él, pero no teníamos idea de lo que iba a resultar hasta que en la noche del estreno vimos cómo funcionaba”, relató el productor.

Aunque Mentiras está de gira constante por varias plazas del país, Gilbert comentó que el tour por Estados Unidos sigue pendiente de realizarse y será con Angélica Vale a la cabeza del elenco.

“En este tiempo, en esta era, en este país y en la situación en la que estamos, tener una obra que funciona de una manera tan contundentemente exitosa, es un milagro y damos gracias al cielo de que este milagro siga vivo y que tengamos a Angélica una y otra vez”, comentó.

Cabe señalar que durante su participación en Mentiras Angélica Vale se convirtió en madre de Angélica Masiel. Después dio a luz a Daniel Nicolás, grabó telenovela, cantó en el disco sinfónico y aunque radica en Los Ángeles, California, siempre que puede viaja a México para ofrecer alguna función. (NOTIMEX)