León no pudo vencer a Rayados; empate a cero goles

MONTERREY, Nuevo León.-Esmeraldas del León jugó 69 minutos con un hombre más que Rayados de Monterrey pero no pudo salir más que con el empate a cero goles del estadio BBVA Bancomer de esta ciudad, en partido correspondiente a la jornada cuatro del Clausura 2017 de la Liga MX.

Se esperaba un partido con altas expectativas futbolísticas, pero que al minuto 21 cambio de rumbo ante la expulsión del colombiano Edwin Cardona por golpear con el brazo a Fernando Navarro en la cara, situación que limitó ofensivamente a Rayados, mientras que enfrente Esmeraldas no supo descifrar el cerrojo defensivo que impuso el club norteño.

Por lo menos con tiros desde fuera del área de Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori, pero los Rayados mantuvieron a raya a una Fiera que parecía no tener prisa por demostrar la superioridad numérica dentro del terreno de juego.

Fue Rayados el que, sin generar grandes llegadas, dio más sensaciones de peligro sobre la meta contraria.

LAS ACCIONES

El encuentro inició con un ritmo aceptable, con una lucha intensa en el medio campo por apoderarse de las acciones, pero nulas eran las llegadas a ambas porterías.

Los dos conjuntos intentaron hacer daño en la cabaña del rival con tiros de media distancia, uno de ellos de Rayados a través del colombiano Dorlan Pabón, pero el portero William Yarbrough se quedó con la pelota.

Cuando Monterrey se quedó con un hombre menos por la expulsión de Cardona, el cuadro Esmeralda se lanzó al frente en busca de ponerse al frente en el marcador, pero no concretó las que tuvo.

Enfrente Efraín Juárez inquietó a Yarbrough con un tiro desde los linderos del área, pero el cancerbero se quedó con la pelota y así todo quedó en susto para los de visitantes.

EL COMPLEMENTO

Para la segunda mitad, los Esmeraldas acosaron a los Rayados, que buscaron sorprender al visitante mediante contragolpes.

Al minuto 51, Rogelio Funes Mori recibió el esférico por el sector izquierdo, se escapó y disparó cruzado, pero el balón pasó por un lado del poste de la portería del León.

El cuadro guanajuatense insistió una y otra vez, pero no tuvo claridad, mientras Pabón puso en aprietos al rival con otro disparo de media distancia que rechazó el guardameta.

Los Esmeraldas siguieron en el mismo tenor, pero la constante fue la poca efectividad ante la portería de Hugo González, por lo que acabaron por empatar.

SE AHOGA EL GRITO DE GOL

De hecho Germán Cano tuvo prácticamente la única acción de peligro en la parte complementaria, en una penetración por sector derecho del área y un tiro cruzado con poco ángulo que el portero Hugo González pudo sacar apenas con el pie.

Ya sobre tiempo de compensación, León tuvo quizás la jugada más explosiva del compromiso que culminó Carlos Peña pero Hugo González volvió a ahogar el grito de gol desde El Bajío.

ACERTADA EXPULSIÓN

Aunque siempre habrá polémica cuando se da una tarjeta roja, la realidad es que fue imprudente e intencional el golpe que le dio Edwin Cardona a Fernando Navarro en la cara con el antebrazo.

LOS NÚMEROS

Con este empate Rayados acumula seis puntos en la tabla general, en tanto Esmeraldas apenas cuatro unidades.

La próxima jornada Monterrey visita al Necaxa y León peligra en casa frente a Xolos de Tijuana.

“Debemos ser más fuertes que cualquier decisión arbitral, se puede equivocar para cualquier lado…Hicimos un trabajo defensivo excelente y las más claras las tuvimos nosotros”.

Antonio Mohamed, director técnico de Monterrey

“Lo que no me agrada es no llevarme el triunfo habiendo tenido un hombre de más… Nos faltó concretar uno de todos los intentos que tuvimos. Me voy conforme con el desempeño”.

Javier Torrente, director técnico de León

Estadio: BBVA Bancomer

ÁRBITRO

Jorge Pérez

ASISTENTES

Igor Flores y Miguel Chua

ALINEACIONES

MONTERREY

1 Hugo González

2 Édgar Castillo

3 César Montes

6 Efraín Juárez

15 José María Basanta

25 Nicolás Sánchez

7 Rogelio Funes Mori

(29 Marco Bueno 75′)

10 Edwin Cardona

16 Celso Ortíz

21 Jesús Molina

(5 Walter Gargano 90′)

8 Dorlan Pabón

(23 Yimmi Chará 75′)

DT: Antonio Mohamed (Arg)

LEÓN

25 William Yarbrough

3 Guillermo Burdisso

5 Fernando Navarro

24 Osvaldo Rodríguez

35 Juan Ignacio González

7 Hernán Darío Burbano

(8 Elías Hernández 62′)

10 Luis Montes

11 Andrés Andrade

20 Leonel López

(27 Carlos Peña 46′)

23 Juan Francisco Cornejo

17 Mauro Boselli

(9 Germán Cano 69′)

DT: Javier Torrente (Arg)

AMONESTADOS

M: Ortíz 87′

L: Burdisso 12′, Burbano 28′, Hernández 87′

EXPULSADOS

M: Cardona 21′

L: No tuvo

GOLES

No hubo