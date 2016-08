“Les amargamos el festejo”

Jorge Vergara y el duelo ante América

”Demostramos que con jóvenes se pueden hacer bien las cosas”.- En el tema de Alan Pulido, están por cerrarlo

Guadalajara estropeó la fiesta del América en vísperas de su centenario, de acuerdo a Jorge Vergara. “Sobre aviso no hay engaño. Les dijimos que les íbamos a echar a perder el festejo y se los echamos a perder perdiendo el Clásico y se los amargamos”.

Vergara en entrevista con ESPN Digital, agregó. “Se disfrutó al doble por cómo jugamos, los hicimos ver muy mal. Vamos increíblemente bien, todo el equipo jugó impresionante y es lo que más me emociona de aquí en adelante, luego de lo que vi ayer”.

Vergara no podía creer la victoria, tanto por el marcador final como por la manera en la que se jugó. De hecho, hasta cree que el marcador pudo ser más abultado.”Por ahí hasta faltaron un par de goles más, pero fue contundente y por la manera en la que les pasamos por encima, no pueden negar la calidad que tiene Chivas en estos momentos”.

‘LOS MEXICANOS PODEMOS’

Frente al América, fueron seis los jugadores canteranos del Rebaño que iniciaron el encuentro. “A final de cuentas es lo que queremos demostrar, que los mexicanos somos capaces de lograr lo que nos propongamos y ante América no hubo la menor duda.

“Hemos recibido muchas críticas de que Chivas debería contratar extranjeros porque no va a poder con los extranjeros, pero eso sería que los mexicanos no creemos en los mexicanos y debemos empezar a creer en nosotros mismos para poder salir adelante”.

CERCA DE CERRAR A PULIDO

En Guadalajara se comienza a hablar de una delantera espectacular, reconoce Jorge Vergara. Por primera vez en los últimos días, el dueño del Rebaño habló acerca de la posibilidad de que Alan Pulido llegue a las Chivas.

“Sería un jugador que aportaría gol, por supuesto, y yo me quiero imaginar a Pulido con Ángel Zaldívar adelante y lo que podrían llegar a hacer sería impresionante”, respondió para ESPN Digital. Estamos en veremos. Si no fuera viable su llegada no lo intentaríamos, por supuesto que es viable, pero falta un buen trecho por recorrer”.