Ley de Trata de Personas, atorada por intereses partidistas

La diputada federal Paola Gálico Félix aseguró que la falta de acuerdos entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen frenada la Ley General de Trata, por intereses particulares, resultando las víctimas las más afectadas.

Recordó que los diputados federales lograron corregir las deficiencias de la minuta enviada por el Senado, donde incluso existía la posibilidad de que los que hoy pagan una pena impuesta por un juez puedan ser puesto en libertad.

Sin embargo, a los senadores esto no les pareció porque de acuerdo a su criterio, se les modificó la estructura general que trabajaron con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y es por ello que se perdió la claridad, se reinventó la iniciativa y se regresó a San Lázaro, con lo que quedó congelada.

Por todo esto, la diputada del PVEM dijo que es importante contar con comisiones ordinarias en cada una de las Cámaras, que se vuelva en canal de comunicación en el tema de Trata de Personas para controlar y evaluar las políticas y acciones vinculadas a este delito e intervenir en la formulación e implementación de políticas de estado para la creación de la nueva Ley en contra de la Trata, precisó la legisladora.

La también secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerables, lamentó que el artículo 10 que plantea el Senado de la República, deja abierta la posibilidad de que los acusados del delito de trata y que hoy están presos, puedan, mediante un amparo, obtener su libertad, lo cual, advierte Paola Félix, sería un retroceso, a todo lo que se ha avanzado.

“Yo estuve reunida con varios senadores, pero me dejaron en claro que no se podía cambiar nada y al final me preocupa porque hablamos con jueces, con Ministerios Públicos y concluyeron que el artículo 10 es la columna vertebral de la Ley en donde se advierte que para sí o para un tercero, se podría dejar libre por lo que es necesario realizar presiones de comas y palabras, además de la redacción ya que como está planteado, las penas son muy bajas”, explicó.

En entrevista, expresó su preocupación ante esta situación, pero confío en que saldrá en el próximo periodo ordinario de sesiones, de lo contrario, advirtió que denunciaran a quién este bloqueando esta Ley ya que es muy evidente que hay muchos intereses detrás al tratarse del delito que más ganancias deja a nivel nacional y mundial.

En este contexto, la diputada federal, que ha impulsado la Ley de Trata de Personas en la Cámara de Diputados, expresó su solidaridad y apoyo a la periodista de Grupo Imagen Yohali Resendíz, quién ha abordado estos temas desde su espacio.