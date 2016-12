¡Liga MX, voraz!

En Chile dicen que les roban jugadores y afectan su torneo

José María Buljubasich afirmó que no los pone contentos que los clubes aztecas les arranquen a sus futbolistas y desarmen sus equipos

Creció el auge de jugadores chilenos en el futbol mexicano y mientras los equipos aztecas se arman con elementos andinos, en Chile se quejan de que la Liga MX les está robando a sus futbolistas y con ello afecta su torneo.

Desde el certamen anterior comenzaron los fichaje s de elementos chilenos por parte de clubes mexicanos y rumbo al Clausura 2017, siguen las contrataciones de andinos, lo cual ha generado cierto malestar en aquel país.

A diferencia de otras ligas, donde se celebra que sus futbolistas emigren, en Chile ya provoca malestar.

Por ejemplo, el gerente técnico de la Universida Católica, José María Buljubasich, afirmó que eso va en detrimento del torneo local, porque le sacan los jugadores a los equipos que ya están conformados y es una dificultad extra.

“El mercado mexicano le hará mucho daño al futbol chileno, lamentablemente tienen posibilidad de tener 10 extranjeros, cuentan con un potencial económico grande y saben que los chilenos que han ido para allá han rendido”, dijo en charla con ‘Radio ADN’ de Chile.

Agregó que los directivos andinos se sienten amenazados, porque aseguran no ser ellos quienes ofrecen a sus jugadores, sino que por el contrario, los visores de los conjuntos mexicanos van en busca de sus futbolistas.

“Los clubes chilenos, y no digo solamente Universidad Católica, no vamos con una maletita vendiendo los jugadores. Y no nos ponemos tan contentos que se los lleven; muchos piensan que nos ponemos felices porque nos entra plata, pero no es así. Es más grande el daño deportivo que nos hacen”.

Y en referencia a su club, aceptó que la salida de Nicolás Castillo a Pumas les afectó. “Si buscamos al Castillo que llegó no es complicado, pero si buscamos al Castillo de diciembre sí es muy complicado, diría que es imposible. Nosotros a Nico lo tenemos que reemplazar con el grupo que saque adelante los partido. Lo que hizo Castillo fue exepcional”.

Y es que tras los éxitos de Chile en Copa América, los mexicanos voltearon sus ojos hacia los andinos y han fichado a varios elementos estelares.