Llama Óscar González indeseable a Delfina Gómez antes de declinar a su favor

El candidato del PT al gobierno del Estado de México, Oscar González, un día antes de declinar a favor de su adversaria de Morena, Delfina Gómez, se lanzó contra ella y el dirigente morenita, Andrés Manuel López Obrador, además señaló que no haría una alianza con ellos, debido a que no ha sido “nada amable” con el PT.

Según una grabación difundida en redes sociales, González criticó al político tabasqueño por elegir a Gómez como candidata al gobierno mexiquense, pues la calificó de indeseable y no ser una persona de izquierda.

Expresó que a Morena en el Estado de México le bastó gobernar un municipio, “para saber todas las porquerías que hacen”, en referencia a la gestión de Delfina Gómez como presidente municipal de Texcoco.

En la grabación, González afirma que López Obrador inventa rupturas en el Estado y lo acusa de no tener valor para señalar directamente al candidato del PT en sus acusaciones, además que el PT siempre respaldó a al ex jefe de gobierno del Distrito Federal desde que fundó Morena.

Óscar González pide no aliarse con López Obrador y llama a su partido a no tomar una decisión errónea, porque si no tienen garantizado nada, “entonces nada”.

“Mi opinión es que ya llevamos 16 años de equivocarnos”, enfatizó González Yáñez, quien declinó al día siguiente por Delfina Gómez.