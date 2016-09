Llama PRD a unir fuerzas en elección Edomex

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a todas las fuerzas políticas del Estado de México a integrar un bloque opositor que blinde a la entidad y dé la batalla, en los comicios para renovar la gubernatura mexiquense.

Durante la instalación del Gabinete Electoral que estará conformado por integrantes del Consejo Estatal, la presidenta nacional del sol azteca, Alejandra Barrales afirmó que a pesar de las diferencias entre unos y otros, incluso al interior de su mismo partido, lo que no debe estar en duda es de que no se puede seguir tolerando al PRI al frente del Estado de México.

En tanto, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Omar Ortega aseveró que ya es hora de que cambien las condiciones del Estado de México.

“La intención es lograr que gobierne el Partido de la Revolución Democrática en el año 2017”, dijo.

Ven interese políticos en cambio de gabinete

Barrales Magdaleno, aseguró que el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, obedece claramente a intereses políticos en vías a la elección mexiquense.

“En la política no hay coincidencias, el nombramiento se da al inicio del proceso electoral en el Estado de México, lo que significa un golpe y una operación de Estado que tiene como finalidad ganar la elección de la entidad”, sostuvo.

Agregó que ante este panorama, el PRD pondrá especial atención al desempeño de Miranda Nava ya que es un personaje reconocido por su interés político en el Estado de México.

Respecto a los cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Social, Barrales consideró que el sólo cambiar de nombres del gabinete no resuelve el problema económico en el que está inmerso el país.

“Nosotros no vemos de fondo un interés real de cambiar la política económica en el país, una política que nos está haciendo daño”, expresó.

Con los cambios efectuados en Los Pinos, la perredista tampoco descartó que Luis Videgaray pudiera convertirse en el abanderado priísta a la gubernatura.

“No sabemos cuál sea el destino político que se le esté predestinando o proponiendo a Videgaray. Nosotros no creemos que esté en condiciones de que sea candidato a nada, pero no sabemos; la lógica política en las decisiones del gobierno federal últimamente no prevalece”, indicó.