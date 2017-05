Lo atormenta la vejez

Joaquín Sabina dice no tenerle miedo ni a la muerte, pero sí al paso de los años y depender de la gente; agradece al público que a pesar de creer que cada concierto los defrauda lo ovacionan cada noche y no lo dejar morir en el ruedo y en la arena de la Plaza, como torero

Joaquín Sabina siempre ha creido que cada noche, en el que se presenta a cantar, defrauda al público porque jamás se ha sentido un gran cantante.

Pero con el paso del tiempo.

Con casi 40 años de ir y venir, de cuartos de hotel, no importando las estrellas, de tantos congales, cantinas y visitas al Tenampa, cuando viene a México, donde se ha puesto las mejores borracheras de su vida, de acuerdo a lo dicho por él, a pesar de algunas visitas al hospital, a que la muerte le ha coqueteado algunas veces, él se levanta como un gran torero que después de que en un descuido es cogido por el toro y le da una zarandeada de aquellas.

Él como un roble se levanta, su cuerpo delgado, su caminar ya pausado, su clásica voz ronca, ya no hoy con el bombín, sino con un sombrero de esos de dandy, se dispone a hablar de todo y nada con los medios mexicanos, quienes a partir del próximo domingo veremos un nuevo renacer de este hombre de traje gris.

Sonriente, con mucho cachondeo entre pregunta, algunas a las cuales le agrada y aplaude y otras las cuales sólo con un monsílabo, Sabina regresa quizás como el ave Fenix de sus cenizas, pero de cuáles, ya que el jamás ha sido cremado.

Con una renovación total en el sonido, con las ganas de que cada noche se suba al escenario con los nerviuos de punta, con la duda de que si no fracasó o defraudó al público Joaquín Sabina no piensa en el retiro y sólo le preocupa el pasar del tiempo, más que la muerte.

“Yo me ando retirando desde hace 40 años, pero agradezco a la gente que con sus aplausos, su entrega, el corear mis canciones y sobre todo con su amor y cariño no me han dejado tirado en la arena de la plaza y poder salir bien de esas noches y como torero salir aíroso. Este disco Lo Niego Todo fue una renovación en todo los sentidos, lo que estaba en baúl lo tiré, las viejas canciones las deseche y comence de cero para lograr un disco que suena a mi época pero que tiene esa modernidad que todos hoy día quieren”.

SUS MIEDOS

A punto de llegar a los 68 años de edad, Sabina confiesa que su mayor temor no es la muerte sino el paso del tiempo y como va deteriorando el cuerpo y que en un futuro se quede ciego, no pueda caminar o que lo lleven al baño.

“Le tengo miedo a cosas que el espejo puede reflejar a veces. Le tengo miedo al envejecimiento, a la decrepitud, a depender de otras cosas. A la vida ni le tengo miedo, me gusta mucho… Yo no le tengo miedo a la muerte, ninguno, le tengo miedo al deterioro físico y por ello cuando pase eso esta ese noble acto de libertad que es el suicidio al que no pienso recurrir”.

Sobre el disco dijo que tiene muchos temores desde que lo grabó pero conforme lo fue diluyendo le salió muy bien.

“Estoy muerto de miedo. Escribirlo y grabarlo ha sido un placer, una fiesta. El reto viene ahora en una gira larga en la que me gustaría no defraudar a la gente, . ¿Estaré a la altura? es la pregunta que me repito antes de subir al escenario, después de cuatro décadas de carrera y una legión de millones de fans en todo el mundo. Cuento con un público que tiene tal empatía y tal capacidad de hacerme olvidar que siempre los voy a defraudar”, destacó.

MEXICO EN LA PIEL

El amor que tiene Sabina con México es grande y único, las canciones de José Alfredo Jiménez, Chavela Vargas, son sus dos referentes que cada vez que va al Tenampa canta esas melodías y más por su amada mujer y recordando esas noches con Gabriel García Márquez y de esas pérdidas que conforme pasa el tiempo duelen en el alma y el no verlos.

“Que los mariachis, y me consta, canten a menudo y a diario Y nos dieron las 10 es lo mejor que me ha pasado jamás en la música. Más que cualquier clase de premio es que las canciones se vuelvan anónimas y que las bailen, como pasa en el Tenampa”, dijo.

Por ello cuando se toca el tema de Trump y la situación en el país, Sabina es cuidadoso pero certero en sus comentario ya que dice que México puede afrontar y enfrentar a alguien como Donald Trump, además de criticar los gobiernos populistas.

“Opinó que México debe darle más la cara a Donald Trump y que el muro “se lo metan por el…ulo. Creo que esas cosas que están pasando, estas políticas neoliberales que han hecho que el 30 por ciento de la población, tanto de países ricos como países no tan ricos, y fundamentalmente los jóvenes se estén quedando fuera del sistema, que estén optando o por Trumps o por Brexits o ese tipo de postverdad de programas populistas que significan soluciones simples para gente desinformada, para problemas complejos. …Yo estoy más asustado que nunca y yo creo que México ustedes deberían dar infinitamente más la cara contra Trump”, dijo.