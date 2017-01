Lo cita la PGJ

Por un supuesto incumplimiento de contratos, la dependencia capitalina le gira citatorio a Luis Miguel y tiene hasta el miércoles para presentarse con su abogado para aclarar dicha acusación; festeja 35 años de carrera con un video que lleva millones de visitas

Por supuestamente incumplir con un contrato para realizar una serie de conciertos en el Auditorio Nacional al lado del cantante Alejandro Fernández, el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales citó al intérprete Luis Miguel para mañana miércoles al mediodía.

De acuerdo con el citatorio que emitió la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), el cual se filtró en internet, el cantante debe presentarse con su abogado para que se le informe sobre “la imputación que obra en su contra y manifieste lo que a su derecho convengan”.

El documento está dirigido a Luis Miguel Gallego Basteri pero no explica el delito por el que se le cita.

Sin embargo, trascendió que El Sol fue denunciado por el representante de El Potrillo por el delito de fraude toda vez que no cumplió con el contrato que estipulaba la realización de una serie de conciertos así como el inició de una gira donde ambos artistas compartirían escenario por primera vez, actividades que fueron anunciadas el año pasado.

La demanda contra Luismi sería por incumplimiento de contrato y porque no devolvió el adelanto que se le entregó para realizar el tour Pasión.

El citatorio -con fecha del 19 de enero de 2017 y que informa que se abrió la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 19/07/2016- fue emitido por el titular de la Unidad B1, de la Agencia B de la referida Fiscalía de la PGJCDMX que le indica al cantante asistir el 25 de enero a las instalaciones de la PGJCDMX con identificación con fotografía y acompañado de su abogado particular.

Cabe recordar que el año pasado, Luis Miguel enfrentó una demanda en Estados Unidos contra su exmánager, William Brockhaus, por incumplir el contrato laboral que tenían. La Corte de Nueva York condenó al cantante a pagar un millón de dólares tras perder la demanda.

5 MILLONES DE VISTAS

El video que publicó Luis Miguel en Facebook para conmemorar el 35 aniversario de su trayectoria y en el que se ven momentos memorables, cuenta ya con más de 5.4 millones de reproducciones.

A dos días de darlo a conocer, se acumulan visualizaciones de sus seguidores, quienes han dejado miles de comentarios positivos en torno a los logros que el cantautor ha acumulado.

En las imágenes se puede apreciar al ganador de múltiples premios Grammy y Grammy Latino desde sus primeras presentaciones en el escenario, su juventud y hasta su etapa más madura y consolidada en el mundo del espectáculo. El video es musicalizado con el tema “Disfraces”.

Cabe recordar, que este año también se produce la serie de televisión basada en la vida del cantante, bajo la producción de Pedro Torres, quien además estuvo a cargo de los videos de “Cuando calienta el sol” y “La incondicional”.