Lo que quieren los acapulqueños son resultados, no pleitos entre los políticos: Añorve Baños

ACAPULCO, Gro.- El ex senador, Manuel Añorve Baños, recomendó al alcalde de Acapulco, Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre, serenarse y no ver a todos como sus adversarios, más se debe poner a trabajar, en vez de mentir de mala de fe o por ignorancia, porque su localidad requiere opciones no confrontaciones.

En entrevista radiofónica, el ex presidente municipal de Acapulco enfatizó que no defiende a nadie, pero cuando fue alcalde, y paso por peores complicaciones financieras, no se confronto con ninguna autoridad ni federal ni estatal que estaban encabezadas por diferentes partidos.

Al contrario, dijo, se coordinó para negociar y acordar con ambos gobierno para beneficiar a los acapulqueños con un sinfín de obras, en las cuales destaca el puente Bicentenario, el alumbrado de la Costera, paso vehicular de Puerto Márquez, entre otros.

El ex senador priista menciono que para obtener un crédito se requiere cumplir con la ley y no politizar el tema, 258 millones de pesos solo deben pasar por cabildo, de ahí ir al Congreso local, con lo cual se pueden obtener los recursos que se requiere, según la subplaneación financiera.

“Debería aprovechar la experiencia del gobernador que tenemos, que conoce la municipalidad, para beneficio de ese puerto turístico independientemente del partido político en que militan”, expuso.

Recordó que siendo alcaldes de Chilpancingo, Héctor Astudillo y Añorve Baños de Acapulco, se coordinaron con el entonces gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, incluso con el gobierno federal, en ese entonces encabezado por el panista Vicente Fox.

Señalo de desafortunadas las declaraciones del alcalde lo que quieren los acapulqueños son resultados no pleitos entre los políticos.