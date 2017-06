Lo recuerdan con mucho cariño

Actrices y productores destacan el legado de Valentín Pimstein en las telenovelas; ‘fue un maestro adelantado a sus tiempos y que manejó como nadie el melodrama’

El mundo artístico y de producción se dejó sentir por la pérdida de Valentín Pimstein, en donde actores, actrices, productores y gente de televisión lo recuerdan como Lucer, Rebeca Jones, Lucía Méndez, Ernesto Laguardia, entre otros.

La actriz y cantante Lucero se suma a las condolencias por la muerte del productor chileno Valentín Pimstein, cuyo legado de telenovelas describe como maravilloso.

La actriz de melodramas como Los parientes pobres, Alborada y Lazos de amor entre otros, a través de un comunicado, expresó su sentir por el fallecimiento del productor, a quien conoció durante la telenovela Chispita, primer melodrama de la intérprete.

“Tuve la suerte de conocerlo y compartir con él muchos momentos durante la realización de –Chispita-. Muy buenas anécdotas”, expresó la intérprete, quien a partir de esta telenovela logró construir una sólida carrera.

“Don Valentín Pimstein, siendo el productor, me eligió como su protagonista en el año 1982 y cumplió mi gran sueño de hacer una historia de ese calibre en televisión. Gracias de corazón”, comentó la llamada “La Novia de América”.

“Te recordaremos y aplaudiremos siempre. Descanse en paz”, concluyó la cantante

Pero para Rebecca Jones es diferente ya que reveló que le desagradaron algunas producciones del chileno Valentín Pimstein, quien en México fue considerado como “el padre de la telenovela rosa”.

“Me parece que es más fácil ponerlo del lado bueno que del malo, pero a mí no me gustan muchas cosas que hizo, sobre todo hacia el final de su carrera”, subrayó Jones.

Sin embargo, reflexionó que “presentó historias súper importantes y al igual que Ernesto Alonso, es de los grandes pilares de la producción de telenovelas en México”.

Recordó que a finales de la década de los noventa, su trato con él fue de trabajo pues la llamó para que participara en el melodrama El privilegio de amar.

“Al principio, la novela se iba a llamar Rosa mexicano, una nueva versión de la venezolana Cristal, pero terminó con el título de ‘El privilegio de amar’ que después ya no produjo él y no pudimos trabajar juntos.

Cuando platicó con Pimstein acerca del proyecto, a Rebecca Jones le pareció “un hombre muy inteligente, tremendo y muy fuerte. Fue un gusto conocerlo, que en paz descanse”, resaltó.

uan Osorio, quien produce actualmente “Mi marido tiene familia”, reconoció que con la muerte de Valentín Pimstein, se va una era que dio prestigio a Televisa en cuanto a la producción de telenovelas y el creativo con el mayor número de éxitos en la empresa.

Cuestionado sobre su primer acercamiento con el realizador de exitosas telenovelas, señaló: “Mira, mi primer encuentro con él, te vas a reír; pero yo empecé en este medio con él, en 1971 haciendo ‘El amor tiene cara de mujer” que se grababa en el estudio Q de Televicentro.

“Él (don Valentín) trabajaba en ese momento con el maestro Fernando Wagner, que era su director de escena, y era la primera versión de dicha telenovela”, añadió.

“Y por supuesto ahí fue la primera vez que conocí a un productor de telenovelas como don Valentín Pimstein, con la jerarquía y el conocimiento, porque además en ese tiempo los recursos eran otros, tenías que reinventar cosas para hacer tu telenovela”, señaló.

Juan Osorio, quien se ha consolidado como uno de los productores de telenovelas más constantes de Televisa, comentó: “Gracias a él aprendí muchas cosas, pues te debo de contar que él hacía también radionovelas, entonces, el tener esta dualidad del género a mí me aportó mucho conocimiento”.

Relató que tiempo después sus caminos se apartaron, luego Osorio permaneció al lado de otros grandes productores como Antulio Jiménez Pons y Miguel Sabido.

UN MAESTRO

La actriz y cantante Lucía Méndez recuerda al productor Valentín Pimstein como un hombre visionario que rompió esquemas con sus historias, además de ser la columna vertebral de sus éxitos en telenovelas, ya que con él hizo “Viviana”, “Vanessa” y Colorina”.

En entrevista, Méndez se sumó a las condolencias por la muerte de Pimstein, y destacó que trabajó bajo su mando por mucho tiempo en historias que le dieron la vuelta al mundo y que la consolidaron en la pantalla chica.

“Era un hombre visionario que rompió con los esquemas y que se atrevió a hacer cosas”, dijo Méndez, al reconocer que no era fácil innovar en el terreno de las telenovelas en la década de los 80.

“Sin embargo, él en mis protagónicos mostró mujeres fuertes, de corazón noble y envueltas en circunstancias de las que no se hablaba como “Colorina” que era una prostituta y para los 80 no se hablaba de eso en la televisión”, apuntó.

“Era muy estricto y especial, pero se trabajaba muy a gusto con él porque sabía lo que quería y tenía sus ideas muy fijas”, dijo Méndez al señalar que sus telenovelas fueron éxito gracias a esa visión que tuvo.

“Era un gran conocedor de su trabajo, él y Ernesto Alonso eran productores fuera de serie”, comentó la actriz, quien sostuvo una buena relación de amistad con el productor chileno, a pesar del malentendido que tuvieron en “Vanessa”, donde la sacó de la historia y mató al personaje, generando el descontento no sólo de ella, sino del público.

“Mucha gente no entendía porque la había matado, incluso en Televisa se investigó lo que pasó, porque él contaba que yo me había ido de fiesta o con un novio y no era así, pero bueno mató al personaje”, comentó Méndez.

Aunque esta situación la cataloga como la única mala experiencia que tuvo con él, reconoce que gracias a su visión logró tener personajes que traspasaron el tiempo y que fueron vanguardistas. (NOTIMEX)