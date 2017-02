López Obrador lucra con inseguridad, acusa Osorio

Cuestiona la defensa hecha por el tabasqueño a los criminales abatidos en Nayarit

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, no ser oportunista ni lucrar con acciones contra la delincuencia, como la que se llevó a cabo en Nayarit, la semana pasada.

Lo anterior, luego de que López Obrador afirmara que durante esos hechos, habrían muerto menores de edad y que quienes murieron en el fuego, se dedicaban a delinquir por falta de oportunidades.

Osorio afirmó que los elementos de la Marina y del Ejército, “se enfrentaron a criminales de alta peligrosidad que portaban armas de alto poder y que eran responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y, por supuesto, del tráfico de drogas.

“Quien afirme, como lo hizo, que esas personas se dedicaban a esas actividades por falta de oportunidades, estoy seguro que trata de lucrar políticamente con un mal que ha lastimado a muchísimas familias. No se puede justificar la falta de oportunidades para cometer estos delitos que hoy les comento.

Son criminales, presuntos criminales, que llevaban ya varios años siendo buscados por la autoridad y que, sin duda, fue una acción fuerte, firme, del Estado mexicano contra ellos”, aseveró.

El responsable de la política interna del país afirmó que la labor de las Fuerzas Armadas, sin duda está para proteger a la sociedad de la delincuencia.

“Y yo lo que les diría es que no permite y no debemos de permitir oportunismos políticos, lucrar con esta acción. Son tiempos difíciles y no son tiempos para regatear el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas por su acción patriótica, ni para debilitar su función. Creo que ni los simplismos, ni los remedios populistas, son alternativas para fortalecer la seguridad. Es con acción, es con trabajo”, señaló.

Asimismo, Osorio Chong aprovechó un evento en Tehuacán, Puebla para acusar que, refiriéndose a López Obrador, cuando algunos que hoy ostentan un encargo partidista, tenían una responsabilidad de gobierno, los índices delictivos de ese lugar donde gobernaba eran altos.

Por otro lado, al dar inicio a las operacionales del Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán, señaló que en México, el 62 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han padecido, al menos, un incidente de violencia, y 47 por ciento de ellas han sido agredidas por su actual o última pareja.

De ahí la necesidad de denunciar y decir “ya basta” contra la violencia de este género, afirmó y dijo que la mayor fuerza de trabajo del país proviene de las mujeres, por lo que el Gobierno de la República trabaja e implementa acciones en favor de este sector de la población.

De ahí que exhortó a las cerca de mil 500 mujeres presentes en el evento a seguir adelante, pero también a denunciar a quienes las lastiman; “tenemos que erradicar la violencia y se hace a partir del esfuerzo de todos”, subrayó.