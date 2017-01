Los 32 poderes judiciales del país, respaldamos al presidente Enrique Peña Nieto: EEA

Ni el país ni los poderes Judiciales pueden tener sumisión ante nada, en estos momentos de tensión política con el gobierno de Estados Unidos, los 32 Tribunales Superiores de Justicia apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto, del que “yo espero que siga haciendo lo que hace, está actuando impecablemente bien… usando un discurso no agresivo… invitando a la tranquilidad… y a la conciliación, qué siga como va”.

Así lo afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Edgar Elías Azar, durante la inauguración e izamiento de bandera en la sede de la Ciudad Judicial capitalina, e invitó a todos los sectores del país a ser muy solidarios con el jefe del Ejecutivo.

“Hoy más que nunca necesitamos estar unidos bajo un símbolo patrio, como esta bandera, por eso el evento de hoy (lunes) tiene un significado muy especial; no nada más es izar una bandera e inaugurar un asta, es decirle a todo el pueblo de México que los tribunales del país estamos con el señor presidente”.

El también titular de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), dijo que Peña Nieto está librando una batalla muy trascendental para nuestra historia”.

Entrevistado al término de la inauguración del asta, insistió en la necesidad de borrar partidos, colores, toda ideología política que hoy no debe tener otro interés que el de México, el de la unión, de respeto a nuestra identidad nacional “y que sepa todo el mundo quién es México”.

Hizo hincapié en que en México no habrá ni sumisión ni cabezas agachadas, así como en el respaldo absoluto que los integrantes de la Conatrib tienen hacia el presidente de la república, “que lo sepa bien, tendrá el respaldo de lo que nosotros (los poderes judiciales) podamos hacer. He platicado con los tribunales fronterizos y estamos listos para librar cualquier batalla que se pueda presentar en el tema de justicia.

“Porque debemos recordar que el capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio habla también de medios alternos de solución de controversias en donde quién sabe si sea del interés de los Estados Unidos tocarlo, si hay necesidad de tocarlo, pues le entramos”.

Pese a que no sabe qué tipo de problemas se pueden presentar en la situación actual, “nosotros estamos listos”; sin embargo, hizo votos porque no se trasgredan derechos que tengan que llegar a tribunales, “espero que el respeto sea tal, que no sea necesaria la intromisión o la intervención de nuestros tribunales… deseo que haya un pleno y absoluto respeto y que se maneje, como se ha manejado hasta hoy, sin agresiones físicas ya llevadas al suelo o en el territorio de los hechos… espero que no sirvamos (los tribunales) para nada”.