Magia en sus dedos

Steve Vai celebra en la capital del país aniversario de su álbum Passion and warfare, entregando un recital en la que su guitarra hizo viajar a los más de tres mil seguidores reunidos en el Pabellón Cuervo

El músico Steve Vai hizo sonar su música la noche de este sábado en la capital mexicana, como parte de su gira mundial, en la que celebra los 25 años de su material discográfico “Passion and warfare”.

En este regreso al país, el compositor festejó en grande con una alta dosis de energía, con la que vibraron sus tres mil admiradores, de acuerdo con información de los organizadores, que llegaron a esta cita en el Pabellón Cuervo.

Durante la primera parte del espectáculo, que se extendió por casi dos horas y media, el artista animó a su público con algunos temas preferidos por su audiencia como “Bad horsie”, “The crying machine”, “Gravity storm” y “Whispering a prayer”.

Pero lo más esperado llegó cuando el guitarrista estadunidense interpretó en su totalidad el mencionado álbum, que para él es uno de los más fundamentales en su carrera.

Todo comenzó cuando las luces se apagaron y los melómanos sedientos de fiesta comenzaron a gritar para darle la bienvenida a su ídolo quien sonriente los saludó.

Después, una pantalla gigante se encendió y apareció una galaxia, mientras que un baterista empezaba a calentar motores para esta reunión en la que se derrochó energía.

Minutos después entró a escena Steve Vai, quien con una guitarra blanca mostró su talento, con el que deleitó a sus fans de todas las edades, desde jóvenes, hasta niños y adultos.

Entre cada pieza como “Liberty”, “Erotic nightmare” y “The animal” los presentes aplaudieron y ovacionaron al anfitrión, quien únicamente alzó el brazo para que la mayoría de sus seguidores mostraran su emoción que iba en aumento.

Con pasión y entusiasmo, el ganador del Grammy se entregó por completo a este espectáculo, en el que tuvo como escenografía algunas imágenes tridimensionales.

Tocándose el corazón y en una reverencia agradeció la euforia de sus fans, quienes gozaron una sesión magistral de rock, que los transportó por diferentes atmósferas.

“¿Cómo se encuentran esta noche? Es un placer estar en este país una vez más, ¿se la están pasando bien? Siempre es muy grato venir, me encuentro en la celebración de los 25 años del disco ‘Passion and warfare’, que en realidad ya son 27 años”, dijo el guitarrista en su primera interacción.

Enseguida presentó a sus colegas músicos y en una aparición en la pantalla se mostró a Brian May, guitarrista del extinto grupo Queen, con quien hizo un “palomazo”.

Las sorpresas no terminaron ahí, ya que posteriormente apareció en un clip el artista Joe Satriani, quien saludó, así como John Petrucci, fundador de la banda de metal Dream Theater y el productor Frank Zappa, con quienes hizo duplas.

“Answers”, “The riddle” y “Ballerina” continuaron en el “setlist”, así como “For the love of god”, “The audience is listening” y “I would love to”, con las cuales la gente enloqueció.

“Muchas gracias, son la mejor audiencia que he tenido en mi tour ¿se sienten bien?”, aseveró previo a Blue powder”, “Greasy kid´s stuff”, “Alien water kiss”, “Sisters” y “Love secrets”.

“¿Quieren más? Disfrútenlo”, preguntó antes de que los riffs de “Build me a song” y “Racing the world” protagonizaran el momento.

Luego de una salida en falso y de “Taurus bulba” se despidió de su gente “les quiero decir gracias, nos vemo la próxima vez”.

Antes de dar este concierto Steve Vai dijo en entrevista dijo que todavía le entusiasma mucho seguir creando cosas nuevas y evolucionar.

Hacer música “es como Navidad todos los días, tener la libertad de explorar la creatividad de mi imaginación y eso ofrecerlo al mundo es lo que más me gusta de esta carrera” afirmó. (Notimex)