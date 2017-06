Mancera: no es alianza, es proyecto ciudadano

Tras anunciarse la convocatoria del PRD para la conformación del Frente Amplio Democrático (FAD), el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, mostró disposición a ser quien lo encabece.

En entrevista, el mandatario capitalino se pronunció a favor de un proyecto ciudadano, en concordancia a la que ha sido su propuesta en los últimos meses.

Mancera Espinosa afirmó que la construcción del FAD es un buen anuncio para el país, y dijo estar dispuesto a encabezar el proyecto si así lo pide la ciudadanía. ”Hoy es un buen anuncio el que se hace y la ciudadanía es la que debe decidir. Los partidos deben estar de la servicio de la gente”, reiteró. Hay que recordar que el jefe de gobierno se ha pronunciado en varias ocasiones por la conformación de un proyecto en el que se eliminen los protagonismos en cuanto a la elección presidencial, por lo que no se trata de hacer alianzas, sino crear una convocatoria nacional en la que los partidos sean un vehículo que impulsen las propuestas ciudadanas. La propuesta de Mancera consiste en conformar un proyecto que sea de una convocatoria amplia, en donde no se piense en la solución simplista de las alianzas, sino en la convocatoria donde todos los participantes estén incluidos; en donde la gente se sienta llamada, no por un partido, no que a fuerza te tengas que vestir de un color en específico, sino que te sientas identificado por un proyecto a favor de México.

Silvano se reserva

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se pronunció por esperar los tiempos para determinar quién encabezará el Frente, sinembargo rechazó afirmar que renunciaría a sus aspiraciones presidenciales.

“Hay que esperar a que haya respuesta del planteamiento que hoy se está haciendo e iniciar los diálogos para la construcción de la agenda (…) Lo dije también en una expresión o en una charla con algún medio nacional, de manera pública, si esta ruta se concreta no tenemos que empecinarnos en que alguien de nosotros tiene que ser el candidato, en esas circunstancias, incluso, no descartemos que pueda ser un ciudadano sin partido, porque lo que importa es la propuesta, no el nombre o el candidato, importa la propuesta”, mencionó.