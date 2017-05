Mancera: se equivocan quienes descalifican al Ejército

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas del país y manifestó que se equivocan quienes descalifican al Ejército Mexicano.

Entrevistado en Expo Reforma durante la celebración del Día del Maestro, expresó que el Ejército realiza una labor extraordinaria en distintas zonas del país cuidando la vida de mucha gente, y que dejar de hacer esas labores comprometería la seguridad nacional.

Por ello mientras no se cuente una policía completa, integral y evaluada en todos los territorios, “tenemos que seguir reconociendo su labor no solo en materia de combate a la delincuencia sino también en la ayuda prestada ante los embates de la naturaleza”, expresó.

No se puede descalificar de ninguna manera al ejército que, en cambio, es un orgullo nacional, su retiro de las calles debe darse de una manera gradual y estar bien planeado, agregó.

“No desconocemos que puede haber como en todas las instituciones, personas que desvíen la actuación de los marcos de legalidad, pero para eso también está el estado de derecho y para eso están las instituciones; pero no se puede descalificar al Ejército Mexicano, que es parte del orgullo nacional de ninguna manera. Entonces el llamado es a eso, a que tomemos conciencia”, dijo.

El mandatario capitalino subrayó que debido a que no se han construido cuerpos policiacos en el país, la tarea del Ejército ha sido fundamental para resguardar el bienestar de los mexicanos.

“México necesita construir policía para que el Ejército no necesite estar en las calles, pero mientras eso no suceda, nosotros tenemos seguir reconociendo la tarea del Ejército, no sólo en materia de combate a la delincuencia sino cuando ha habido necesidad ante embates de la naturaleza, en momentos en que se ha requerido la actuación, el Ejército siempre ha estado presente, entonces ese es el llamado que hicimos”, mencionó.

Agregó que no se puede comprometer a toda una institución por una persona que está dejando una sombra de duda, como en este caso.

“Reitero que no se debe prejuzgar pues, sino que debemos respetar la institución del Ejército”, enfatizó.

Mancera Espinosa expresó que quien esté empecinado en desacreditar al Ejército se equivoca, ya que si se retirara del país se comprometería seriamente la seguridad nacional.

Finalmente, adelantó que durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que se realizará el próximo jueves se abordarán algunos temas relativos a la seguridad.

“Tenemos una Ley que ha quedado pendiente que es la Ley que agrava la portación de armas ilícitas que es muy importante, que nosotros estamos presionando para que salga, va a ser tema de la CONAGO y por supuesto que se tiene que hacer una revisión a este catálogo de delitos graves y a la labor que se está dejando, a la carga que se está dejando a las víctimas”, indicó.

RECONOCE LA LABOR DOCENTE

El jefe de gobierno, reconoció la labor de los docentes capitalinos y anunció que el próximo mes se pondrá en marcha una plataforma en línea que fortalecerá el programa Contigo Maestr@.

Durante la celebración del Día de la Maestra y del Maestro detalló que sin invadir facultades, buscará garantizar, desde la Asamblea Legislativa local, presupuesto para los profesores.

“Que cuando nosotros ya no estemos, no haya pretexto, sino que esté en una ley y ustedes tengan la confianza de que estarán apoyados”.

Sostuvo que la llave para el desarrollo es la educación, por lo que continuará impulsando medidas a favor de ésta, pues es lo que puede llevar a México hasta otro derrotero.

Enfatizó que seguirá trabajando en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el objetivo de dar cumplimiento a compromisos establecidos, por ejemplo, el fomento a la vivienda para este sector.

En la celebración, 64 participantes de Contigo Maestr@ obtuvieron un título: 23 como licenciados en Educación Preescolar y 41 en Educación Primaria.