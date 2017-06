Manifiesta Gómez del Campo repudio a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela

La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, manifestó su repudio a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y rechazó cualquier forma de autoritarismo, así como las agresiones en contra de la población venezolana y de la represión que se vive en las calles de ese país.

Durante el Diálogo “Voces de Venezuela. La situación actual de los presos políticos”, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe remarcó que México debe asumir “el rol de líder que ante la comunidad internacional está llamado a ser, un líder que defienda dentro y fuera del territorio los derechos humanos, las libertades y la democracia”.

En el evento participaron Mitzy Capriles y Oriette Schadendorf Capriles, esposa e hija de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, preso desde hace dos años; Oliver Blanco, ex director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela e Ígor Guillarte, representante de la comunidad venezolana en México.

La senadora Gómez del Campo mencionó que no se puede ser omiso, ni ajeno a la crisis humanitaria que vive en estos momentos el pueblo venezolano; no es comprensible que, teniendo un enorme potencial económico y petrolero, hoy no sea capaz el gobierno de brindarles los alimentos básicos, medicamentos, tratamientos médicos, que la gente en Venezuela reclama todos los días.

Tampoco es entendible, agregó, que un país que vivió bajo un régimen democrático, estable, hoy enfrente a un tirano que pretende acallar a la oposición y en la que a falta de argumentos se pretende someter la razón a través de la fuerza, privando de la libertad a los principales líderes políticos de la oposición

“Nicolás Maduro no tiene respeto alguno por las instituciones venezolanas, ni por la dignidad de las personas, ha bloqueado el referendo revocatorio establecido en la Constitución”, señaló.

Desde México, resaltó la legisladora, levantamos la voz una vez más y celebramos que nuestra Cancillería esté liderando un importante esfuerzo para poder encausar el diálogo y la concertación política, para que regrese la paz a Venezuela.

“Yo espero que todos los esfuerzos se puedan ver reflejados en la reunión que se tendrá en los próximos días en Quintana Roo con la Organización de Estados Americanos, que puedan sumarse mucho más países al repudio por el régimen autoritario, por el régimen dictatorial que se está teniendo en un país hermano como lo es Venezuela.

“Tenemos que seguir trabajando para que muchos de los países no tengan miedo y que se pronuncien, porque yo estoy convencida que ninguno de los países que forma parte de la Organización de Estados Americanos puede coincidir con lo que está ocurriendo hoy en las calles de Venezuela”, aseveró.

Asimismo, manifestó su apoyo a los señalamientos del grupo de trabajo sobre detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos en Venezuela; vamos a seguir a trabajando en pro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, respaldamos a la Asamblea Nacional como un órgano democráticamente electo y sepan que en este país tienen aliados para que en esta Asamblea pueda recuperar la normalidad, la tranquilidad y vuelva la dignidad a Venezuela”, concluyó.

Posteriormente, en rueda de prensa, la senadora panista hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador para que en su calidad de aspirante a la Presidencia de la República y líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronuncie sobre el régimen de Nicolás Maduro, sobre las libertades y el respeto a los derechos humanos y la democracia.

“No ha dicho ni pío, ha guardado silencio, pero su partido político avaló al gobierno de Venezuela en un encuentro que tuvieron con la embajada de ese país en México, esto no lo digo yo, esto lo vimos en las redes sociales, porque además lo ‘cacarearon’, lo festejaron, lo postearon, muy orgullosos del régimen de Nicolás Maduro”, apuntó.

Gómez del Campo destacó que el dirigente de Morena es el único que manda en ese partido y no se ha atrevido públicamente a hacer un solo comentario sobre Venezuela, por lo cual le pidió alzar la voz para referirse a lo que está ocurriendo. “Es el único que falta en México por pronunciarse al respecto, lo que sí hemos escuchado en el pasado es un López Obrador mandando ‘al diablo’ a las instituciones”, concluyó.